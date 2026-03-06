Vier Beauty-Produkte, die aktuell für Aufsehen sorgen

Ein gutes Make-up beginnt oft mit den richtigen Produkten. Ob Foundation, Concealer oder Lippenfarbe – viele Beauty-Fans setzen auf Klassiker bekannter Marken. Wenn Sie neue Produkte ausprobieren möchten, lohnt sich ein Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at.

Dort lassen sich zahlreiche Angebote vergleichen und häufig günstigere Preise finden.

Wir stellen Ihnen vier beliebte Beauty-Produkte vor, die aktuell im Preisvergleich besonders auffallen.

Estée Lauder Double Wear Stay-in Place Make-Up (30 ml) 2C3 Fresco © idealo.at

Die Estée Lauder Double Wear Foundation gehört seit Jahren zu den bekanntesten Make-up-Produkten weltweit. Besonders geschätzt wird sie für ihre lange Haltbarkeit und mittlere bis hohe Deckkraft.

Das Make-up sorgt für ein mattes Finish und kann helfen, den Teint gleichmäßiger wirken zu lassen. Zusätzlich enthält die Formel einen Lichtschutzfaktor 10, der einen leichten Schutz vor UV-Strahlung bietet.

Ein Vorteil ist außerdem die große Farbauswahl: Das Produkt ist in mehr als 60 Nuancen erhältlich.

Im Preisvergleich bei idealo.at ist die Foundation aktuell ab etwa € 27,47 erhältlich.

Eucerin Dermopure Abdeckstift (2,5 g) © idealo.at

Der Eucerin Dermopure Abdeckstift richtet sich vor allem an Menschen, die Hautunreinheiten gezielt abdecken möchten.

Der Concealer-Stick bietet eine mittlere bis hohe Deckkraft und wurde speziell für zu Unreinheiten neigende Haut entwickelt. Die Formel ist ölfrei, parfümfrei und nicht komedogen, wodurch die Poren nicht zusätzlich belastet werden sollen.

Gerade bei einzelnen Pickeln oder kleinen Rötungen kann ein Abdeckstift eine praktische Ergänzung zur Foundation sein.

Clinique Almost Lipstick (1,9 g) Pink Honey © idealo.at

Der Clinique Almost Lipstick in der Farbe Black Honey gehört zu den bekanntesten Lippenprodukten der Marke. Der Lippenstift ist für seine leichte, transparente Deckkraft bekannt und sorgt für einen natürlichen Farbton.

Viele Nutzer schätzen vor allem, dass die Farbe sich dem individuellen Hautton anpasst und dadurch besonders vielseitig wirkt.

Weitere Eigenschaften sind:

• leichte Textur

• allergikerfreundlich

• parfümfrei

Im Preisvergleich ist das Produkt aktuell ab etwa € 15,19 erhältlich.

Kanebo Glowing Base (30ml) © idealo.at

Die Kanebo Glowing Base ist ein Primer, der vor dem eigentlichen Make-up aufgetragen wird. Er kann dabei helfen, den Teint gleichmäßiger und strahlender wirken zu lassen.

Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören:

• feuchtigkeitsspendende Formel

• porenverfeinernder Effekt

• fixierende Wirkung für Make-up

• Lichtschutzfaktor 10

Im Preisvergleich bei idealo ist das Produkt aktuell ab etwa € 34,94 erhältlich.

Fazit

Von Foundation über Concealer bis hin zu Primer und Lippenfarbe – mit den richtigen Produkten lässt sich ein Make-up-Look individuell zusammenstellen. Marken wie Estée Lauder, Clinique, Kanebo oder Eucerin gehören dabei zu den besonders bekannten Herstellern im Beauty-Bereich.

Wenn Sie eines dieser Produkte kaufen möchten, lohnt sich ein Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at. So können Sie verschiedene Händler vergleichen und häufig ein besonders günstiges Angebot finden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.