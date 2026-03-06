90er-Vibes reloaded: Diese Buffalo-Modelle tragen wir 2026 rauf und runter

Dickes Plateau, markantes Design und ganz viel Attitude: Buffalo-Schuhe feiern 2026 ein echtes Fashion-Revival. Wir zeigen Ihnen acht Modelle – von chunky Sneakern bis zu auffälligen Sandalen – die jetzt besonders angesagt sind.

Buffalo war nie ganz weg – aber 2026 sind die Kult-Schuhe endgültig zurück im Trend-Olymp. Auf TikTok, bei Influencerinnen und sogar auf den Straßen der Modemetropolen tauchen die markanten Plateaus wieder auf. Wir sagen: Wer modisch vorne mitspielen will, kommt an Buffalo kaum vorbei. Von cleanen Klassikern bis hin zu knalligen Statement-Pieces – diese acht Modelle tragen wir jetzt besonders gern.

Klassische Sneaker mit Plateau-Faktor

Buffalo CLD Chai Sneaker

Chunky, aber trotzdem alltagstauglich: Der CLD Chai* ist ein echter Buffalo-Dauerbrenner. Die markante Plateausohle sorgt für ein paar Extra-Zentimeter, ohne unbequem zu sein. In Schwarz gehalten, passt er zu Jeans, Kleid oder Oversize-Blazer – ein echtes Kombi-Wunder für alle, die Trend und Komfort verbinden wollen. Aktuell ist das Modell sogar reduziert – ein idealer Zeitpunkt für ein stylisches Upgrade im Schuhschrank.

Buffalo Cld Chai Damen Sneaker – für 86,27 statt 99,90 Euro bei Amazon* © Buffalo

Buffalo BFL Galactica Sneaker

Noch etwas futuristischer kommt der Galactica* daher. Klare Linien treffen auf eine markante Sohle – perfekt für alle, die es sportlich und modern mögen. Der Sneaker wirkt edgy, ohne übertrieben zu sein, und bringt frischen Wind in schlichte Outfits. Wer Buffalo neu für sich entdeckt, liegt mit diesem Modell goldrichtig.

Buffalo Bfl Galactica Sneaker – für 71,94 Euro bei Amazon* © Buffalo



Statement-Stiefel mit Wow-Effekt

Buffalo Gospher Zip Boot

Plateau trifft auf einen selbstbewussten Auftritt: Der Gospher Zip Boot* ist wie gemacht für alle, die modisch ein Zeichen setzen wollen. Die kräftige Sohle sorgt für den typischen Buffalo-Look, während der Reißverschluss das An- und Ausziehen erleichtert. Ideal zu Strumpfhose, Minirock oder Skinny Jeans – dieser Boot schreit förmlich nach Streetstyle-Moment.

Buffalo Gospher Zip Boot – für 109,93 Euro bei Amazon* © Buffalo



Buffalo Jupiter Sock Boot

Sock Boots bleiben 2026 Trend – und Buffalo setzt noch einen drauf. Der Jupiter* kombiniert die enganliegende Silhouette mit einer markanten Plateausohle. Das Ergebnis: feminin, modern und absolut city-tauglich. Mit 16 Prozent Rabatt ist dieses Modell aktuell besonders attraktiv.

Buffalo Jupiter Sock Boot – für 75,31 statt 89,90 Euro bei Amazon* © Buffalo



Buffalo Aspen CLS Boots

Der Aspen CLS* wirkt etwas cleaner, bleibt aber dem typischen Buffalo-Plateau treu. Ein Modell für alle, die den Trend subtiler interpretieren möchten. Schwarzes Design, robuste Sohle, vielseitig kombinierbar – und mit kleinem Rabatt ein solides Fashion-Investment.

Buffalo Aspen CLS Boots – für 73,93 statt 80,66 Euro bei Amazon* © Buffalo



Bunt, laut und unverkennbar

Buffalo Cajo in Leo, Pink und Weiß

Animal-Print trifft auf Pink und Weiß – dieses Modell ist nichts für Understatement-Fans. Der Cajo* ist ein echtes Statement-Piece und passt perfekt zum Y2K-Revival. Wer auffallen will, liegt hier richtig – und spart aktuell 17 Prozent.

Buffalo Cajo Leo/Pink/Weiß – für 66,71 statt 79,95 Euro bei Amazon* © Buffalo



Buffalo CLD Chai Vegan „Rainbow Love Is Love“ (Limited Edition)

Farbenfroh, vegan und limitiert: Dieses Modell* bringt Haltung und Trendgefühl zusammen. Die Rainbow-Details machen den Sneaker zum Hingucker, die limitierte Edition sorgt für Sammler-Charakter. Mit satten 26 Prozent Rabatt ist hier echtes Deal-Potenzial drin.

Buffalo CLD Chai Sneaker Vegan Limited Edition – für 65 statt 88,25 Euro bei Amazon*

© Buffalo

Sommer-Upgrade mit Plateau

Buffalo Lennox TS Sandalette

Ja, auch Sandalen bekommen 2026 ein Plateau-Update. Die Lennox TS* verbindet sommerliche Leichtigkeit mit Buffalo-DNA. Perfekt zu Kleidern, Shorts oder Festival-Looks – und mit 41 Prozent Rabatt ein echtes Schnäppchen.

Buffalo Lennox TS Sandalette – für 46,99 statt 79,90 Euro bei Amazon* © Buffalo

Warum sind Buffalos wieder im Trend?

Buffalo steht seit den 90ern für ein ganz bestimmtes Lebensgefühl: Selbstbewusstsein, Individualität und ein Hauch Rebellion. Die markanten Plateausohlen strecken optisch das Bein und verleihen jedem Outfit sofort Charakter. 2026 kommt hinzu: Der Y2K- und 90er-Trend ist stärker denn je. Mode wird wieder mutiger, auffälliger – und genau hier passt Buffalo perfekt ins Bild.

Dazu kommt der Komfort-Faktor. Trotz der Höhe bieten viele Modelle stabile Sohlen und angenehme Passformen. Wer also modisches Statement und Alltagstauglichkeit verbinden möchte, findet in Buffalo einen starken Begleiter.

