90er-Vibes reloaded: Diese Buffalo-Modelle tragen wir 2026 rauf und runter

Dickes Plateau, markantes Design und ganz viel Attitude: Buffalo-Schuhe feiern 2026 ein echtes Fashion-Revival. Wir zeigen Ihnen acht Modelle – von chunky Sneakern bis zu auffälligen Sandalen – die jetzt besonders angesagt sind.
Buffalo war nie ganz weg – aber 2026 sind die Kult-Schuhe endgültig zurück im Trend-Olymp. Auf TikTok, bei Influencerinnen und sogar auf den Straßen der Modemetropolen tauchen die markanten Plateaus wieder auf. Wir sagen: Wer modisch vorne mitspielen will, kommt an Buffalo kaum vorbei. Von cleanen Klassikern bis hin zu knalligen Statement-Pieces – diese acht Modelle tragen wir jetzt besonders gern.
Klassische Sneaker mit Plateau-Faktor
Buffalo CLD Chai Sneaker
Chunky, aber trotzdem alltagstauglich: Der CLD Chai* ist ein echter Buffalo-Dauerbrenner. Die markante Plateausohle sorgt für ein paar Extra-Zentimeter, ohne unbequem zu sein. In Schwarz gehalten, passt er zu Jeans, Kleid oder Oversize-Blazer – ein echtes Kombi-Wunder für alle, die Trend und Komfort verbinden wollen. Aktuell ist das Modell sogar reduziert – ein idealer Zeitpunkt für ein stylisches Upgrade im Schuhschrank.
Buffalo BFL Galactica Sneaker
Noch etwas futuristischer kommt der Galactica* daher. Klare Linien treffen auf eine markante Sohle – perfekt für alle, die es sportlich und modern mögen. Der Sneaker wirkt edgy, ohne übertrieben zu sein, und bringt frischen Wind in schlichte Outfits. Wer Buffalo neu für sich entdeckt, liegt mit diesem Modell goldrichtig.
Statement-Stiefel mit Wow-Effekt
Buffalo Gospher Zip Boot
Plateau trifft auf einen selbstbewussten Auftritt: Der Gospher Zip Boot* ist wie gemacht für alle, die modisch ein Zeichen setzen wollen. Die kräftige Sohle sorgt für den typischen Buffalo-Look, während der Reißverschluss das An- und Ausziehen erleichtert. Ideal zu Strumpfhose, Minirock oder Skinny Jeans – dieser Boot schreit förmlich nach Streetstyle-Moment.
Buffalo Jupiter Sock Boot
Sock Boots bleiben 2026 Trend – und Buffalo setzt noch einen drauf. Der Jupiter* kombiniert die enganliegende Silhouette mit einer markanten Plateausohle. Das Ergebnis: feminin, modern und absolut city-tauglich. Mit 16 Prozent Rabatt ist dieses Modell aktuell besonders attraktiv.
Buffalo Aspen CLS Boots
Der Aspen CLS* wirkt etwas cleaner, bleibt aber dem typischen Buffalo-Plateau treu. Ein Modell für alle, die den Trend subtiler interpretieren möchten. Schwarzes Design, robuste Sohle, vielseitig kombinierbar – und mit kleinem Rabatt ein solides Fashion-Investment.
Bunt, laut und unverkennbar
Buffalo Cajo in Leo, Pink und Weiß
Animal-Print trifft auf Pink und Weiß – dieses Modell ist nichts für Understatement-Fans. Der Cajo* ist ein echtes Statement-Piece und passt perfekt zum Y2K-Revival. Wer auffallen will, liegt hier richtig – und spart aktuell 17 Prozent.
Buffalo CLD Chai Vegan „Rainbow Love Is Love“ (Limited Edition)
Farbenfroh, vegan und limitiert: Dieses Modell* bringt Haltung und Trendgefühl zusammen. Die Rainbow-Details machen den Sneaker zum Hingucker, die limitierte Edition sorgt für Sammler-Charakter. Mit satten 26 Prozent Rabatt ist hier echtes Deal-Potenzial drin.
Sommer-Upgrade mit Plateau
Buffalo Lennox TS Sandalette
Ja, auch Sandalen bekommen 2026 ein Plateau-Update. Die Lennox TS* verbindet sommerliche Leichtigkeit mit Buffalo-DNA. Perfekt zu Kleidern, Shorts oder Festival-Looks – und mit 41 Prozent Rabatt ein echtes Schnäppchen.
Warum sind Buffalos wieder im Trend?
Buffalo steht seit den 90ern für ein ganz bestimmtes Lebensgefühl: Selbstbewusstsein, Individualität und ein Hauch Rebellion. Die markanten Plateausohlen strecken optisch das Bein und verleihen jedem Outfit sofort Charakter. 2026 kommt hinzu: Der Y2K- und 90er-Trend ist stärker denn je. Mode wird wieder mutiger, auffälliger – und genau hier passt Buffalo perfekt ins Bild.
Dazu kommt der Komfort-Faktor. Trotz der Höhe bieten viele Modelle stabile Sohlen und angenehme Passformen. Wer also modisches Statement und Alltagstauglichkeit verbinden möchte, findet in Buffalo einen starken Begleiter.
