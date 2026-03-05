Kabelloser Staubsauger im Mega-Deal – jetzt 42 % sparen

Wer beim Staubsaugen möglichst viel Leistung und Flexibilität möchte, findet aktuell ein besonders auffälliges Angebot auf Amazon. Der SMOTURE Akku Staubsauger VAC02 gehört zu den stark nachgefragten Geräten im Haushaltsbereich und ist derzeit deutlich reduziert erhältlich.

Im Rahmen eines befristeten Angebots kostet das Modell aktuell € 158,05 – rund 42 % weniger als üblich. Das Gerät wurde außerdem über 500 Mal im letzten Monat gekauft und trägt das Label „Amazons Tipp“.

Starke Saugleistung für verschiedene Bodenarten

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

Ein zentrales Merkmal des kabellosen Staubsaugers ist die Saugleistung von bis zu 50.000 Pascal. Damit kann das Gerät sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen eingesetzt werden.

Gerade in Haushalten mit Haustieren kann eine starke Saugleistung dabei helfen, Tierhaare und feinen Staub gründlich zu entfernen.

Geeignet ist der Staubsauger unter anderem für:

• Teppiche

• Hartböden

• Polster

• Autoinnenräume

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

Bis zu 65 Minuten Laufzeit

Der integrierte Akku ermöglicht laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 65 Minuten, abhängig vom gewählten Modus. Dadurch können Sie auch größere Wohnflächen reinigen, ohne den Akku zwischendurch aufladen zu müssen.

Das kabellose Design sorgt zudem dafür, dass Sie sich beim Saugen frei im Raum bewegen können, ohne auf Steckdosen achten zu müssen.

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

Automodus und Touchscreen

Der SMOTURE VAC02 verfügt über einen Automodus, der die Saugleistung automatisch an die Bodenart anpasst. Dadurch kann das Gerät effizient arbeiten und gleichzeitig Energie sparen.

Zusätzlich ist ein Touchscreen-Display integriert, über das Sie verschiedene Einstellungen direkt am Gerät steuern können.

Viele Nutzer schätzen besonders:

• moderne Bedienung über Touchscreen

• automatische Leistungsanpassung

• kabelloses Saugen

• vielseitige Einsatzmöglichkeiten

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

Mini-Turbinendüse gegen Haare

Im Lieferumfang befindet sich außerdem eine Mini-Turbinendüse, die speziell für Polster oder schwer erreichbare Stellen gedacht ist.

Zusammen mit der Anti-Tangle-Technologie soll verhindert werden, dass sich Haare zu stark in der Bürste verfangen – ein Vorteil vor allem in Haushalten mit Haustieren.

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

Fazit

Der SMOTURE Akku Staubsauger VAC02 kombiniert starke Saugleistung, kabellose Freiheit und moderne Funktionen wie Automodus und Touchscreen. Damit eignet sich das Gerät für unterschiedliche Bodenarten und Einsatzbereiche im Haushalt.

Mit dem aktuellen Preis von € 158,05 und rund 42 % Rabatt gehört der Staubsauger derzeit zu den auffälligen Haushalts-Deals auf Amazon – vor allem, solange das befristete Angebot verfügbar ist.

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.