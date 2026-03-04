Frühjahrsputz: Diese 5 Reinigungshelfer sind essenziell

Mit dem Frühling beginnt für viele Haushalte auch der große Frühjahrsputz. Böden, Küche, Bad oder Polster – nach dem Winter sammeln sich oft Staub und Schmutz an.

Passend dazu gibt es auf Amazon aktuell mehrere praktische Reinigungsprodukte, die im Alltag helfen können und teilweise reduziert erhältlich sind.

Wir stellen Ihnen fünf beliebte Putzhelfer vor, die derzeit häufig gekauft werden und den Frühjahrsputz deutlich erleichtern können.

Elektrische Reinigungsbürste,Electric Spin Scrubber schnurlos mit 8 austauschbaren Bohrbürstenköpfen, Wanne und Bodenfliese mopSet mit 137cm verstellbarem Griff für Bad Küche Auto Fußboden (Weiß) © Amazon

Ein besonders praktisches Werkzeug für Bad, Küche oder Fliesen ist eine elektrische Reinigungsbürste. Die schnurlose Electric Spin Scrubber arbeitet mit rotierenden Bürsten, wodurch sich hartnäckiger Schmutz oft schneller lösen lässt.

Das Set enthält acht verschiedene Bürstenköpfe, die sich für unterschiedliche Oberflächen eignen – etwa für Badewannen, Fliesen, Fugen oder sogar Autoreinigung.

Ein weiterer Vorteil ist der verstellbare Griff mit bis zu 137 cm Länge, sodass Sie auch schwer erreichbare Stellen reinigen können, ohne sich stark zu bücken.

Derzeit ist das Gerät bei Amazon für € 36,29 erhältlich – rund 28 % unter der UVP von € 50,41.

The Pink Stuff Miracle Reinigungsset, 3er-Packung, von Mrs Hinch bestätigt © Amazon

Der Reiniger The Pink Stuff Miracle Cleaning Paste ist seit einiger Zeit ein echter Social-Media-Liebling. Das Reinigungsset im 3er-Pack eignet sich für verschiedene Oberflächen im Haushalt.

Viele Nutzer verwenden die Paste beispielsweise für:

• Backofen

• Kochfeld

• Spüle

• Fliesen

Der Preis liegt aktuell bei € 14,56, was einer kleinen Reduzierung entspricht.

Scrub Daddy Power Paste Universalstein Putzmittel Set - Backofenreiniger für Glas, Metall, Kochfeld - natürlicher Putzstein, Universalreiniger mit Scrub Mommy Allzweckreiniger Smiley Schwamm © Amazon

Auch das Scrub Daddy Power Paste Set gehört zu den beliebten Reinigungsprodukten. Es kombiniert einen natürlichen Putzstein mit dem bekannten Scrub Mommy Reinigungsschwamm.

Der Reiniger eignet sich für viele Oberflächen wie:

• Glas

• Metall

• Kochfelder

• Küchenoberflächen

Aktuell kostet das Set etwa € 15,59.

PRINOX Profi Polsterreiniger 500ml für Sofa, Auto, Sessel & Couch inkl. Bürste - Textilreiniger Konzentrat & Autositz Reiniger für alle Polstermöbel - Fleckenentferner Sofa aus Deutschland © Amazon

Polstermöbel werden beim Frühjahrsputz oft vergessen. Der PRINOX Profi Polsterreiniger wurde speziell für Textilien entwickelt und kann auf Sofas, Sesseln oder Autositzen verwendet werden.

Das Set enthält eine Reinigungsbürste, mit der sich Flecken gezielt bearbeiten lassen. Viele Käufer nutzen das Produkt vor allem für:

• Couch und Sofa

• Autositze

• Stühle und Polster

Der Reiniger ist derzeit für € 20,06 erhältlich.

Ecover Allzweckreiniger Nachfüllpack, entfernt Schmutz und Dreck auf harten Oberflächen, Zitronengras- und Ingwerduft, 1 x 5L Packung © Amazon

Für größere Reinigungsarbeiten im Haushalt kann ein Allzweckreiniger im Nachfüllpack sinnvoll sein. Der Ecover Allzweckreiniger kommt in einer 5-Liter-Packung und eignet sich für viele harte Oberflächen.

Der Reiniger wird unter anderem für Böden, Küchenflächen oder Badezimmeroberflächen verwendet und bietet einen Zitronengras- und Ingwerduft.

Aktuell kostet der Nachfüllpack € 11,28, rund 20 % weniger als üblich.

Fazit

Beim Frühjahrsputz können praktische Helfer viel Arbeit abnehmen. Besonders elektrische Reinigungsbürsten, Polsterreiniger oder vielseitige Allzweckreiniger können den Reinigungsprozess deutlich erleichtern.

Da viele dieser Produkte aktuell im Angebot sind, kann sich ein Blick auf die Amazon-Deals lohnen – vor allem, solange die reduzierten Preise noch verfügbar sind.











