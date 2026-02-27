Alles zu oe24VIP
Flughafen Linz
© Getty

Ab 29. März

Rückkehr der Frankfurt-Linz-Verbindung: Ab sofort buchbar

27.02.26, 10:00 | Aktualisiert: 27.02.26, 12:13
Frankfurt-Verbindung läuft gestaffelt an. 

Linz. Das Land OÖ – neben der Stadt Linz Eigentümer des angeschlagenen Linzer Flughafens – hat die Strecke, die im Oktober von der AUA mangels Auslastung eingestellt worden war, europaweit ausgeschrieben. Mit Erfolg: Die dänische Fluggesellschaft DAT nimmt mit 29. März die Flüge von Linz nach Frankfurt auf. Die Flüge sind nun buchbar. 
Zu Beginn des Sommerflugplans (29.03.) wird der Linz Airport dann wieder täglich mit dem globalen Drehkreuz Frankfurt verbunden. Zum Einsatz kommt eine ATR72 mit 72 Sitzplätzen, welche direkt in Linz stationiert ist.

© Flughafen Linz

"Aufgrund der Osterferien wird in der ersten Betriebswoche ein täglicher Flug angeboten. Danach wird DAT von April bis Juni 12 wöchentliche Flüge und ab Juli 14 wöchentliche Verbindungen durchführen. Ab September wird die Verbindung auf 17 wöchentliche Flüge aufgestockt – bis zu 3x täglich", sagt Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Flughafens. 

Einschränkungen beim Buchen gibt es jedoch noch etwa bis Mitte März. Erst dann wird es möglich sein, Anschlussflüge direkt zu buchen.

