Bis zu Minus 60%: Diese Technik-Deals sind jetzt besonders attraktiv

Mit dem Frühling starten bei vielen Händlern neue Rabattaktionen – auch bei Amazon. Aktuell sind mehrere beliebte Technik- und Elektronikprodukte deutlich reduziert erhältlich. Vom Streaming-Stick über E-Reader bis hin zum Smartphone oder Rasierer: Einige Geräte sind derzeit spürbar günstiger.

Wenn Sie ohnehin über ein neues Gadget nachdenken, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, genauer hinzusehen. Wir stellen Ihnen vier Amazon-Deals vor, die aktuell besonders auffallen.

Amazon Fire TV Stick HD + Mission USB Stromkabel - Ladekabel - Power Kabel für Amazon Fire TV (Keine separate Steckdose mehr notwendig) © Amazon

Amazon Fire TV Stick HD + Mission USB Stromkabel - Ladekabel - Power Kabel für Amazon Fire TV (Keine separate Steckdose mehr notwendig) © Amazon

Wer seinen Fernseher smarter machen möchte, kann mit dem Amazon Fire TV Stick HD Streaming-Apps wie Prime Video, Netflix oder YouTube direkt auf den Fernseher bringen.

Das Set wird hier zusätzlich mit einem Mission USB Stromkabel angeboten. Dieses Kabel versorgt den Stick direkt über den Fernseher mit Strom – eine separate Steckdose ist dadurch oft nicht mehr notwendig. Das kann besonders praktisch sein, wenn hinter dem Fernseher nur wenige Steckplätze vorhanden sind.

Amazon Fire TV Stick HD + Mission USB Stromkabel - Ladekabel - Power Kabel für Amazon Fire TV (Keine separate Steckdose mehr notwendig) © Amazon

Der Preis liegt aktuell bei € 44,99, was einer Ersparnis von rund 36 % entspricht.

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + schwarzer Hülle aus Material auf Pflanzenbasis + 9W-Netzteil © Amazon

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + schwarzer Hülle aus Material auf Pflanzenbasis + 9W-Netzteil © Amazon

Für alle, die gerne lesen, ist auch der Amazon Kindle Colorsoft derzeit im Angebot erhältlich. Der E-Reader bietet 16 GB Speicher und wird im Bundle mit einer schwarzen Hülle aus pflanzenbasiertem Material sowie einem 9-Watt-Netzteil geliefert.

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + schwarzer Hülle aus Material auf Pflanzenbasis + 9W-Netzteil © Amazon

Ein Vorteil moderner Kindle-Geräte ist das blendfreie Display, das sich auch bei längeren Lesesessions angenehm nutzen lässt. Gleichzeitig können Sie tausende Bücher digital speichern und unterwegs mitnehmen.

Aktuell kostet das Bundle € 229,58, rund 30 % weniger als üblich.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI, Handy ohne Vertrag, Android, Privacy Display, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, 200 MP, Black, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI, Handy ohne Vertrag, Android, Privacy Display, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, 200 MP, Black, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Auch im Smartphone-Bereich gibt es derzeit ein größeres Angebot. Das Samsung Galaxy S26 Ultra wird aktuell reduziert angeboten und ist exklusiv bei Amazon erhältlich.

Das Gerät bietet unter anderem:

• 12 GB Arbeitsspeicher

• 512 GB Speicher

• 200-Megapixel-Kamera

• Galaxy AI Funktionen

• Privacy Display

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI, Handy ohne Vertrag, Android, Privacy Display, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, 200 MP, Black, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Damit richtet sich das Smartphone vor allem an Nutzer, die ein leistungsstarkes Gerät für Fotos, Apps und Multitasking suchen.

Der aktuelle Preis liegt bei € 1.461,18, was einer Reduzierung von rund 12 % entspricht.

Braun Series 5 Rasierer Herren Elektrisch, Elektrorasierer, 50 Min. Akku, Rasierapparat, Präzisionstrimmer-Aufsatz, Kabelloser Nass- und Trockenrasierer, Wasserdicht, Made in Germany, 52-B1200si, Blau © Amazon

Braun Series 5 Rasierer Herren Elektrisch, Elektrorasierer, 50 Min. Akku, Rasierapparat, Präzisionstrimmer-Aufsatz, Kabelloser Nass- und Trockenrasierer, Wasserdicht, Made in Germany, 52-B1200si, Blau © Amazon

Auch im Bereich Körperpflege gibt es einen stark nachgefragten Deal. Der Braun Series 5 Elektrorasierer gehört zu den meistverkauften Rasierern auf Amazon.

Braun Series 5 Rasierer Herren Elektrisch, Elektrorasierer, 50 Min. Akku, Rasierapparat, Präzisionstrimmer-Aufsatz, Kabelloser Nass- und Trockenrasierer, Wasserdicht, Made in Germany, 52-B1200si, Blau © Amazon

Das Gerät kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden und bietet bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit. Zusätzlich ist ein Präzisionstrimmer-Aufsatz enthalten, der sich für Bartkonturen eignet.

Der Rasierer ist aktuell für € 80,66 erhältlich, was etwa 25 % unter dem üblichen Preis liegt.

Fazit

Die aktuellen Amazon-Frühlingsangebote bieten mehrere interessante Technik-Deals. Besonders Streaming-Geräte, E-Reader, Smartphones und Pflegeprodukte sind derzeit spürbar günstiger erhältlich.

Wenn Sie ohnehin über ein neues Gerät nachdenken, kann sich ein Blick auf diese Angebote lohnen – vor allem, solange die reduzierten Preise noch verfügbar sind.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.