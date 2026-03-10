Adidas-Deals bei Amazon – diese Schnäppchen dürfen Sie nicht verpassen!

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 bringen satte Rabatte auf zahlreiche Top-Marken. Besonders spannend: Adidas-Deals mit bis zu 40 Prozent Rabatt.

Von stylischen Sneakern über Sportbekleidung bis hin zu Unterwäsche ist alles dabei. Wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen!

Amazon Frühlingsangebote 2026: Jetzt Adidas zum Sparpreis sichern

Der Frühling steht vor der Tür – und Amazon läutet die neue Saison traditionell mit einer großen Rabattaktion ein. Vom 10. bis 16. März 2026 warten tausende Angebote auf Schnäppchenjäger. Gerade Sportartikel gehören jedes Jahr zu den beliebtesten Kategorien. Ein echtes Highlight: Adidas. Die Kultmarke mit den drei Streifen gehört seit Jahrzehnten zu den größten Namen im Sport- und Lifestyle-Segment.

Wir haben uns durch die aktuellen Frühlingsangebote geklickt und zeigen Ihnen die besten Adidas-Deals, die aktuell besonders viel Rabatt bieten.

Die besten Adidas-Deals im Überblick

Adidas Herren VL Court 3.0 – Retro-Sneaker zum Top-Preis

Dieser Sneaker ist ein echter Klassiker. Die Adidas VL Court 3.0* verbinden Retro-Basketball-Style mit modernem Komfort und passen sowohl zur Jeans als auch zum sportlichen Outfit. Die Gummisohle sorgt für guten Grip, während das minimalistische Design mit den ikonischen drei Streifen den Look komplett macht.

Besonders attraktiv: Der Preis ist im Frühlingssale deutlich gefallen – statt 70,58 Euro zahlen Sie aktuell nur 48,14 Euro. Das entspricht 32 Prozent Rabatt – ein starker Deal für einen Adidas-Allrounder.

Adidas Herren VL Court 3.0 Schuhe – für 48,14 Euro bei Amazon*

© Adidas

Adidas Unisex Strutter Schuh – Chunky-Style zum Sparpreis

Chunky-Sneaker liegen weiter voll im Trend – und der Adidas Strutter* liefert genau diesen Look. Die markante Silhouette, eine robuste Sohle und das typische Drei-Streifen-Design machen den Schuh zu einem echten Hingucker. Gleichzeitig sorgt die weiche Dämpfung für angenehmen Tragekomfort im Alltag.

Mit 36 Prozent Rabatt gehört dieser Deal zu den stärksten im Sale: Statt 65,54 Euro kostet der Strutter derzeit nur 42,04 Euro.

Adidas Unisex Strutter Schuh – für 42,04 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Herren Tracerocker 2.0 Trail Laufschuhe – für Outdoor-Abenteuer

Wer im Frühling gerne draußen unterwegs ist, sollte diesen Deal im Auge behalten. Die Tracerocker 2.0 Trail-Laufschuhe* sind speziell für unbefestigte Wege entwickelt. Eine griffige Außensohle sorgt für Halt auf Wald- und Schotterwegen, während das atmungsaktive Obermaterial auch bei längeren Läufen angenehm bleibt.

Statt 100,84 Euro kostet das Modell aktuell 67,55 Euro – satte 33 Prozent Rabatt auf einen leistungsstarken Trail-Runner.

Adidas Herren Tracerocker 2.0 Trail Laufschuhe – für 67,55 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Terrex Anylander Climawarm+ Wanderschuh – Outdoor-Power von Adidas

Mit der Terrex-Serie hat Adidas eine ganze Linie für Outdoor-Fans entwickelt. Der Anylander Climawarm+ Wanderschuh* kombiniert robuste Materialien mit guter Isolierung und eignet sich ideal für Wanderungen bei kühleren Temperaturen. Die griffige Sohle sorgt für sicheren Halt auf unebenem Terrain.

Besonders spannend: Statt 121,01 Euro kostet der Schuh aktuell nur 79,86 Euro – das sind 34 Prozent Rabatt.

Adidas Men's Terrex Anylander Climawarm+ Wanderschuh – für 79,86 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Handball Spezial – Kult-Sneaker mit großem Rabatt

Dieser Schuh ist längst eine Legende. Ursprünglich für Hallensport entwickelt, hat sich der Handball Spezial* zu einem echten Streetwear-Klassiker entwickelt. Das minimalistische Retro-Design und die griffige Gummisohle machen ihn zum beliebten Sneaker für Alltag und Freizeit.

Im Amazon-Sale gibt es ihn aktuell für 62,99 Euro statt 100,84 Euro – ein kräftiger 38 Prozent-Rabatt.

Adidas Herren Handball Spezial Schuhe – für 62,99 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Courtjam Control 3 Tennisschuhe – für den perfekten Aufschlag

Wer auf dem Tennisplatz unterwegs ist, braucht Stabilität und Komfort. Genau hier setzt der Courtjam Control 3* an. Die verstärkte Konstruktion sorgt für sicheren Halt bei schnellen Richtungswechseln, während die Sohle optimal auf Tennisbeläge abgestimmt ist.



Aktuell kostet der Schuh 67,55 statt 90,76 Euro – ein solider 26 Prozent-Rabatt.

Adidas Women's Courtjam Control 3 Tennisschuh – für 67,55 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas 3-Streifen Badeanzug – Sommer-Deal mit 40 Prozent Rabatt

Mit diesem Deal kann der Sommer kommen. Der 3-Streifen C-Back Badeanzug* kombiniert sportliches Design mit angenehmem Tragekomfort und eignet sich ideal für Training oder Strandtage.

Besonders attraktiv: Mit 44 Prozent Rabatt gehört er zu den größten Preisnachlässen im Adidas-Sale. Statt 40,33 Euro zahlen Sie aktuell nur 22,63 Euro.

Adidas Women's 3-Streifen C-Back Badeanzug – für 22,63 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Train Essentials 3-Stripes Woven Pants – Trainingshose zum Schnäppchenpreis

Eine gute Trainingshose gehört zur Grundausstattung für Sport und Freizeit. Die Train Essentials Woven Pants* überzeugen mit leichtem Material, sportlichem Schnitt und natürlich den typischen Adidas-Streifen.

Dank 24 Prozent Rabatt sinkt der Preis von 50,42 Euro auf 38,30 Euro – ein attraktiver Deal für Fitness-Fans.

Adidas Damen Train Essentials 3-Stripes Woven Pants – für 38,30 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Essential Three Stripes Golfhose – Komfort auf dem Fairway

Auch Golfer kommen im Frühlingssale auf ihre Kosten. Die Essential Three Stripes Golfhose* kombiniert sportliche Bewegungsfreiheit mit einem klassischen Look fürs Fairway. Das weiche French-Terry-Material sorgt für Komfort während der Runde.

Statt 50,42 Euro kostet die Hose aktuell 36,62 Euro – 27 Prozent Rabatt.

Adidas Herren Golfhose Essential Three Stripes French Terry Pant – für 36,62 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas 3-Stripes Tracksuit – sportlicher Komplett-Look

Trainingsanzüge sind wieder absolut angesagt – und Adidas gehört zu den Klassikern in diesem Bereich. Der 3-Stripes Tracksuit* liefert einen sportlichen Komplett-Look mit Jacke und Hose und eignet sich perfekt für Training oder Freizeit.

Besonders stark ist der Rabatt: Statt 75,64 Euro kostet der Anzug aktuell 47,39 Euro – das sind 37 Prozent Ersparnis.

Adidas Herren 3 STRIPES FRENCH TERRY TRACKSUITS – für 47,39 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas Active Flex Cotton Unterwäsche (5er Pack) – Komfort für jeden Tag

Auch mit Basics lässt sich bei den Frühlingsangeboten ordentlich sparen. Das 5er-Pack Active Flex Cotton Trunks* bietet atmungsaktiven Baumwollkomfort und einen elastischen Bund mit Adidas-Branding. Perfekt für Alltag und Sport.

Statt 55,42 Euro kostet das Set aktuell 34,58 Euro – ein starker 38 Prozent-Rabatt.

Adidas Trunk (5PK) Active Flex Cotton – für 34,58 Euro bei Amazon*

© Adidas

Adidas Active Micro Flex Eco Trunks (3er Pack) – nachhaltiger Komfort

Wer auf nachhaltigere Materialien setzt, sollte sich dieses Angebot ansehen. Die Active Micro Flex Eco Trunks* bestehen aus recycelten Fasern und bieten dennoch die gewohnte Adidas-Passform.

Im 3er-Pack kosten sie aktuell 24,64 Euro statt 37,62 Euro – ein attraktiver 34 Prozent-Rabatt.

Adidas Herren Trunk (3pk) Active Micro Flex Eco – für 24,64 Euro bei Amazon* © Adidas

Adidas-Deals – echte Schnäppchen bei den Frühlingsangeboten

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 bringen zahlreiche starke Deals mit – besonders bei Adidas lohnt sich das Stöbern. Sneaker, Sportbekleidung oder Unterwäsche: Viele Produkte sind aktuell 25 bis über 40 Prozent günstiger. Wer also ohnehin neue Sportschuhe oder Trainingskleidung sucht, sollte jetzt zuschlagen. Erfahrungsgemäß sind die besten Größen und Farben schnell vergriffen – und die Frühlingsangebote laufen nur bis zum 16. März.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.