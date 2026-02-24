Handelskai: DAS ist die Ursache für den Wasserrohrbruch

Ein Wasserrohrbruch in der Dr.-Natterer-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat am Montag Verzögerungen im Straßenverkehr ausgelöst. Jetzt sind die Ursachen bekannt.

Gegen 12.00 Uhr kam es gestern zu dem Gebrechen, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC erklärten. Aus dem kaputten Rohr drangen große Mengen Wasser. Schmutz wurde vom Wasser aus dem Untergrund heraufgespült. Der Handelskai war vorübergehend blockiert, am frühen Abend aber wieder frei. Arbeiten zur Behebung des Gebrechens sollten heute fertig werden.

Mega-Stau! Rohrbruch setzt Handelskai unter Wasser

Rohrstrang mit 50 Zentimetern Durchmesser beschädigt

© oe24tv

Zwischen dem Elderschplatz und der Chrastekgasse stand am frühen Nachmittag alles still, hieß es vom ÖAMTC. Massive Einschränkungen waren auch in der Engerthstraße und der Vorgartenstraße zu spüren. Als Ursache gab Wiener Wasser (MA 31) am Nachmittag an, dass bei Bauarbeiten für die Linie 18 von der ausführenden Firma unbeabsichtigt ein Rohrstrang mit 50 Zentimetern Durchmesser beschädigt wurde. "In der Folge kam es in der Dr.-Natterer-Gasse zu einem Wasseraustritt, der sich bis zum Handelskai ausgebreitet hat", so die MA 31. Der Handelskai sollte im betroffenen Bereich am Nachmittag wieder befahrbar sein, hieß es.

© oe24tv

Die Feuerwehr sprach zuvor gegenüber der APA davon, dass "umfangreiche Maßnahmen" notwendig seien. Kollegen sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um "schlimmeren Schaden zu verhindern".