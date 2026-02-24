"Das muss enden": VdB-Ansage zu vier Jahre Ukraine-Krieg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am vierten Jahrestag des "ungerechtfertigten russischen Angriffskriegs" auf die Ukraine zu Frieden aufgerufen und Kiew die Unterstützung Österreichs versichert.

Es seien "vier Jahre unvorstellbarer Zerstörung, Verlust von Menschenleben und Leiden" sowie vier Jahre außergewöhnlichen Widerstands gegen einen "unerbittlichen Abnützungskrieg". "Das muss enden", betonte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft.

Österreich werde "weiterhin an der Seite der Ukraine stehen" und Russland aufrufen, ernsthafte Verhandlungen zu beginnen, die zu einem "würdevollen und nachhaltigen Frieden" führen, ergänzte Van der Bellen in der Botschaft, die auf Online-Plattformen veröffentlicht wurde. Es gehe um einen Frieden, "der den Weg zu einer freien, prosperierenden und sicheren Zukunft der Ukraine in Europa ebnet".

Sehr ähnlich äußerte sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zum Jahrestag. "Heute beginnt das fünfte Jahr des ungerechtfertigten Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und ihr Volk", betonte sie in einer Online-Videobotschaft. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Ukraine zu unterstützen, bis Russland diese brutalen Angriffe, diesen ungerechtfertigten Krieg und dieses schreckliche Töten endlich beendet." Europa müsse mit am Verhandlungstisch sitzen, forderte die Außenministerin.

Kickl sieht EU "politisch und moralisch mitschuldig" am Krieg

FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl nutzte den Jahrestag, um die EU zu kritisieren. "Vier Jahre Krieg in der Ukraine sind vier Jahre sinnloses Sterben, unermessliches Leid und fürchterliche Zerstörung", betonte Kickl am Dienstag in einer Aussendung. "Politisch und moralisch mitschuldig daran hat sich die EU gemacht." Anstatt alle Kraft in Friedensbemühungen zu investieren, hätten "die EU-Eliten sich mit immer schwereren Waffenlieferungen, Sanktionspaketen und aggressiven Wortmeldungen bei den lautesten Kriegsschreiern" eingereiht. "Von der großen Gründungsidee der EU, Friedensprojekt sein zu wollen, ist nichts mehr übrig."