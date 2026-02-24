Schranawand: Lenkerin verletzt

Auf der L150 kam es am Dienstagvormittag bei der Ortseinfahrt nach Schranawand zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge, eines davon kam im Straßengraben zum Stillstand.

Dabei wurde eine Lenkerin leicht verletzt. Sie wurde vom Samariterbund Ebreichsdorf erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Baden gebracht. Die zweite Lenkerin blieb unverletzt.

Die Feuerwehren Schranawand und Unterwaltersdorf standen im Einsatz und übernahmen die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge, die mithilfe eines Krans aus dem Graben beziehungsweise von der Fahrbahn entfernt wurden.