Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Schranawand: Lenkerin verletzt
© Monatsrevue/Thomas Lenger

Unfall

Schranawand: Lenkerin verletzt

24.02.26, 11:45
Teilen

Auf der L150 kam es am Dienstagvormittag bei der Ortseinfahrt nach Schranawand zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge, eines davon kam im Straßengraben zum Stillstand. 

Dabei wurde eine Lenkerin leicht verletzt. Sie wurde vom Samariterbund Ebreichsdorf erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Baden gebracht. Die zweite Lenkerin blieb unverletzt.

Die Feuerwehren Schranawand und Unterwaltersdorf standen im Einsatz und übernahmen die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge, die mithilfe eines Krans aus dem Graben beziehungsweise von der Fahrbahn entfernt wurden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen