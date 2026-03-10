Amazon Frühlingsangebote 2026: Diese Bestseller müssen jetzt in den Warenkorb!

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 sind gestartet – und die Bestseller-Liste ist randvoll mit echten Preis-Hits. Vom Kaffeevollautomaten über Smartwatches bis zum XXL-TV:

Wir zeigen Ihnen die 20 beliebtesten Deals, die gerade besonders heiß gehandelt werden.

Amazon Frühlingsangebote 2026: Was steckt dahinter?

Der Frühling bringt nicht nur Sonne, sondern auch jede Menge Schnäppchen. Bei den Amazon Frühlingsangeboten vom 10. bis 16. März 2026 reduziert der Online-Riese tausende Produkte aus nahezu allen Kategorien – von Technik über Haushalt bis Garten. Die Aktion läuft eine ganze Woche lang und bietet täglich neue Deals, Blitzangebote und besonders starke Rabatte auf Bestseller.

Wir haben uns durch die aktuellen Angebote geklickt und präsentieren Ihnen 20 Bestseller-Deals, die während der Frühlingsaktion besonders attraktiv sind.

Die aktuellen Amazon-Frühlings-Bestseller im Überblick

De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat

Kaffee wie im Lieblingscafé – nur direkt aus Ihrer Küche. Der De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat* gehört seit Jahren zu den beliebtesten Maschinen bei Amazon. Mit klassischem Milchaufschäumer, intuitiver Tastensteuerung und kräftigem Espresso bringt er Barista-Feeling nach Hause. Besonders praktisch: Sie können Bohnen frisch mahlen oder bereits gemahlenen Kaffee verwenden. Die kompakte Bauweise sorgt dafür, dass der Vollautomat auch in kleineren Küchen problemlos Platz findet.

Aktuell kostet der Vollautomat 262,16 statt 401,34 Euro – das sind 35 Prozent Frühlingsrabatt. Für eine Maschine dieser Klasse ein echter Deal.

De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat – für 262,16 Euro bei Amazon* © De’Longhi

Philips Airfryer 4000 Series Dual Basket

Heißluftfritteusen gehören weiterhin zu den beliebtesten Küchengeräten – und der Philips Airfryer 4000 Series* bringt besonders viel Komfort in den Alltag. Mit zwei getrennten Körben lassen sich unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten. Perfekt also für Pommes und Gemüse oder Fleisch und Beilagen in einem Durchgang. Die RapidAir-Technologie sorgt laut Hersteller für eine gleichmäßige Luftzirkulation, wodurch Speisen außen knusprig und innen saftig bleiben. Mit 10 Litern Fassungsvermögen eignet sich das Gerät auch für Familien oder größere Portionen.

Der Preis ist ebenfalls heiß: 179 statt 299,99 Euro – satte 40 Prozent Rabatt während der Frühlingsangebote.

Philips Airfryer 4000 Series Dual Basket – für 179 Euro bei Amazon* © Philips

SodaStream Crystal Wassersprudler

Schluss mit schweren Getränkekisten: Der SodaStream Crystal Wassersprudler* verwandelt Leitungswasser in wenigen Sekunden in sprudelndes Mineralwasser. Mit seinem schlanken Design passt der Wassersprudler in fast jede Küche. Außerdem lassen sich verschiedene Sprudelstärken einstellen, sodass Sie genau den Kohlensäuregrad wählen können, der Ihnen am besten schmeckt.

Während der Frühlingsangebote kostet das Set mit CO2-Zylinder und zwei Glasflaschen 85,70 statt 110,92 Euro – das entspricht 23 Prozent Rabatt. Für alle, die langfristig auf Flaschenwasser verzichten möchten, ist das ein attraktiver Deal.

SodaStream Crystal Wassersprudler – für 85,70 Euro bei Amazon* © SodaStream

Tefal OptiGrill+ XL-Kontaktgrill

Steak, Burger oder Gemüse grillen – und das ganz bequem in der Küche. Der Tefal OptiGrill+ XL* erkennt automatisch die Dicke des Grillguts und passt Temperatur sowie Garzeit entsprechend an. Dadurch gelingen viele Speisen fast wie von selbst. Mit neun automatischen Programmen können Sie verschiedene Zutaten optimal zubereiten, während die XL-Grillplatten ausreichend Platz für größere Portionen bieten. Praktisch: Die Platten sind herausnehmbar und lassen sich bequem reinigen.

Aktuell kostet der Kontaktgrill 131,09 statt 241,50 Euro – das entspricht 46 Prozent Rabatt. Ein besonders spannender Deal für alle, die gerne unkompliziert grillen.

Tefal OptiGrill+ XL Kontaktgrill – für 131,09 Euro bei Amazon* © Tefal

Bosch EasyPump elektrische Luftpumpe

Ein platter Reifen kommt selten gelegen – mit der Bosch EasyPump* haben Sie jedoch schnell wieder Druck auf dem Schlauch. Die kompakte elektrische Luftpumpe eignet sich für Fahrrad-, Auto- oder Motorradreifen sowie für Bälle und andere Sportgeräte. Dank digitalem Display sehen Sie jederzeit den aktuellen Druck, während die Autostop-Funktion den Pumpvorgang automatisch beendet, sobald der gewünschte Wert erreicht ist. Das Gerät ist klein, leicht und lässt sich problemlos im Rucksack transportieren.

Der Preis liegt aktuell bei 43,86 statt 78,35 Euro, was einem 44 Prozent Rabatt entspricht. Für unterwegs oder die Garage ein praktisches Gadget.

Bosch EasyPump elektrische Luftpumpe – für 43,86 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch EasyImpact 600 Schlagbohrmaschine

Wer gelegentlich bohrt oder kleinere Heimwerkerprojekte erledigt, ist mit der Bosch EasyImpact 600 Schlagbohrmaschine* gut ausgestattet. Der 600-Watt-Motor liefert genügend Leistung für Arbeiten in Holz, Metall oder Mauerwerk. Die kompakte Bauweise sorgt für eine einfache Handhabung, während der mitgelieferte Koffer Ordnung im Werkzeugregal schafft. Damit eignet sich das Gerät sowohl für Einsteiger als auch für Hobby-Handwerker.

Der aktuelle Deal ist ebenfalls attraktiv: 40,33 statt 69,88 Euro – also 42 Prozent Rabatt. Für ein Markenwerkzeug ein sehr fairer Preis.

Bosch EasyImpact 600 Schlagbohrmaschine – für 40,33 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch UniversalGardenTidy 3000 Laubbläser

Wenn im Garten wieder Ordnung geschaffen werden soll, kommt der Bosch UniversalGardenTidy 3000* ins Spiel. Das Gerät kombiniert drei Funktionen: Es kann Laub blasen, aufsaugen und gleichzeitig häckseln. Mit dem großen 50-Liter-Fangsack lassen sich auch größere Flächen schnell reinigen. Die Drehzahl lässt sich stufenlos einstellen, sodass Sie das Gerät optimal an unterschiedliche Aufgaben anpassen können.

Der Preis ist während der Frühlingsangebote ein wenig gefallen: 75,42 statt 88,73 Euro – 15 Prozent Rabatt.

Bosch UniversalGardenTidy 3000 – für 75,42 Euro bei Amazon* © Bosch

Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li Kit

Für kleinere Gärten ist der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li* eine praktische Lösung. Dank Akku-Betrieb sind Sie unabhängig von Kabeln und können sich frei im Garten bewegen. Der Mäher eignet sich für Flächen bis etwa 200 Quadratmeter und bietet eine Schnittbreite von 33 Zentimetern. Mit mehreren Schnitthöhen lässt sich der Rasen individuell anpassen.

Der Preis liegt aktuell bei 147,77 statt 204,66 Euro – das entspricht rund 28 Prozent Rabatt während der Frühlingsangebote.

Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li – für 147,77 Euro bei Amazon* © Einhell

Samsung Galaxy Watch8 Smartwatch

Die Samsung Galaxy Watch8* ist weit mehr als nur eine Uhr. Sie kombiniert Fitness-Tracking, Gesundheitsanalyse und Smartwatch-Funktionen in einem eleganten Design. Sie misst unter anderem Schlaf, Herzfrequenz und Aktivität und liefert mithilfe von Galaxy AI zusätzliche Einblicke in Ihre Trainingsdaten. Auch Benachrichtigungen, Musiksteuerung oder Navigation lassen sich direkt über das Handgelenk nutzen.

Mit 229,92 statt 382,19 Euro sparen Sie aktuell 40 Prozent – ein sehr attraktiver Preis für eine moderne Smartwatch.

Samsung Galaxy Watch8 – für 229,92 Euro bei Amazon* © Samsung

Philips Multigroom 7000 Barttrimmer

Mit dem Philips Multigroom 7000* haben Sie praktisch ein komplettes Grooming-Studio im Badezimmer. Das Set enthält insgesamt 19 Aufsätze, mit denen sich Bart, Haare und Körperhaare präzise trimmen lassen. Die selbstschärfenden Klingen sorgen für saubere Schnitte, während 26 Längeneinstellungen zwischen 0,5 und 20 Millimetern eine sehr flexible Anpassung ermöglichen.

Der aktuelle Preis liegt bei 60,49 statt 110,92 Euro – ein 45 Prozent Rabatt, der das Set besonders attraktiv macht.

Philips Multigroom 7000 – für 60,49 Euro bei Amazon* © Philips

Apple AirPods 4

Die Apple AirPods 4* gehören zu den beliebtesten kabellosen Kopfhörern auf dem Markt. Sie liefern klaren Sound, unterstützen personalisiertes 3D-Audio und lassen sich nahtlos mit Apple-Geräten verbinden. Außerdem sind die Kopfhörer gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt, was sie auch für Sport und unterwegs geeignet macht.

Während der Frühlingsangebote kosten sie 109,92 statt 150,25 Euro – rund 27 Prozent Rabatt.

Apple AirPods 4 – für 109,92 Euro bei Amazon* © Apple

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition

Lesen wird digital immer komfortabler – und das Kindle in der Colorsoft Signature Edition* bringt erstmals Farbe ins klassische E-Reader-Erlebnis. Das Display eignet sich besonders für Comics, Magazine oder Lehrbücher. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein Frontlicht mit automatischer Anpassung. Die Akkulaufzeit hält laut Hersteller mehrere Wochen.

Der Preis sinkt aktuell auf 201,67 statt 292,43 Euro – das entspricht 31 Prozent Rabatt.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition – für 201,67 Euro bei Amazon* © Amazon

Dreame Mähroboter A2 3000

Der Dreame Mähroboter A2 3000* bringt Hightech in den Garten. Dank LiDAR-Sensor und KI-Vision erkennt das Gerät seine Umgebung und navigiert selbstständig über die Rasenfläche. Ein klassisches Begrenzungskabel ist dabei nicht nötig. Der Roboter erstellt automatisch eine Karte des Gartens und passt seine Route entsprechend an.

Der Deal ist allerdings nichts für die kleine Geldbörse – dafür aber sehr stark: 1.612,43 statt 2.520 Euro, also ganze 36 Prozent Rabatt.

Dreame Mähroboter A2 3000 – für 1.612,43 Euro bei Amazon* © Dreame

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine

Hausgemachtes Eis liegt voll im Trend – und mit der Ninja CREAMi Deluxe* wird Ihre Küche im Handumdrehen zur eigenen Eismanufaktur. Das Gerät verarbeitet gefrorene Zutaten zu cremigen Desserts und Getränken und bietet ganze 10 Programme, darunter Eiscreme, Gelato, Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshakes oder Slushies. Dank der sogenannten Creamify-Technologie werden zuvor eingefrorene Zutaten in wenigen Minuten zu besonders cremigen Ergebnissen verarbeitet. Zwei große Behälter sind bereits im Lieferumfang enthalten – so können Sie gleich mehrere Sorten Eis oder Desserts vorbereiten und lagern.

Der aktuelle Deal macht Lust auf süße Experimente: Die Eismaschine kostet derzeit 201,67 statt 272,26 Euro. Mit 26 Prozent Rabatt ist das ein sehr attraktiver Preis für alle, die Eis, Frozen Yogurt oder Slushies künftig selbst machen möchten.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine – für 201,67 Euro bei Amazon* © Ninja

Philips Sonicare DiamondClean 9000 im Doppelpack

Zahnpflege auf Premium-Niveau: Die Philips Sonicare DiamondClean 9000* gehört zu den beliebtesten elektrischen Zahnbürsten von Philips. Sie arbeitet mit Schalltechnologie und entfernt Plaque besonders gründlich. Mehrere Putzmodi sowie unterschiedliche Intensitätsstufen ermöglichen eine individuelle Anpassung. Über die zugehörige App lassen sich außerdem Putzgewohnheiten analysieren.

Der Preis ist während der Frühlingsangebote besonders spektakulär: 186,54 statt 504,19 Euro – ganze 63 Prozent Rabatt.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Doppelpack – für 185,99 Euro bei Amazon* © Philips

LG NanoCell 4K Smart-TV mit 55 Zoll

Wer sein Wohnzimmer mit moderner TV-Technik aufrüsten möchte, sollte sich den LG NanoCell TV* genauer ansehen. Der 55-Zoll-Bildschirm liefert eine gestochen scharfe 4K-Auflösung, während NanoCell-Technologie und HDR-Unterstützung für lebendige Farben und starke Kontraste sorgen. Herzstück des Fernsehers ist der AI-Prozessor, der Bild und Ton automatisch optimiert und Inhalte an die Umgebung anpasst. Außerdem stehen zahlreiche Streaming-Apps und Smart-TV-Funktionen direkt auf dem Gerät bereit – von Netflix bis Prime Video.

Während der Frühlingsangebote sinkt der Preis deutlich: Statt 452,77 Euro kostet der Fernseher aktuell 342 Euro. Das entspricht 24 Prozent Rabatt – ein starkes Angebot für einen modernen 55-Zoll-4K-Smart-TV.

LG 55NANO80A6B 55 Zoll NanoCell 4K TV – für 342 Euro bei Amazon* © LG

Dyson Cyclone V10 Absolute Staubsauger

Der Dyson Cyclone V10 Absolute* zählt zu den bekanntesten kabellosen Staubsaugern überhaupt. Seine starke Saugkraft, kombiniert mit verschiedenen Aufsätzen, macht ihn zu einem vielseitigen Haushaltshelfer. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten können auch größere Wohnungen problemlos gereinigt werden.

Der Preis liegt aktuell bei 379,14 statt 503,20 Euro – also 25 Prozent Rabatt.

Dyson Cyclone V10 Absolute – für 379,14 Euro bei Amazon*s © Dyson

Levoit Luftreiniger

Saubere Luft im Schlafzimmer oder Wohnzimmer: Der Levoit Luftreiniger* filtert laut Hersteller Staub, Pollen, Schimmelsporen und Tierhaare aus der Raumluft. Dank HEPA-Filtertechnologie eignet sich das Gerät besonders für Allergiker. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und leisem Betrieb kann der Luftreiniger auch problemlos nachts laufen.

Während der Frühlingsangebote kostet er 42,85 statt 55,45 Euro – rund 23 Prozent Rabatt.

Levoit Luftreiniger – für 42,85 Euro bei Amazon* © Levoit

Ring Video Doorbell

Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause: Die Ring Akku-Videotürklingel* zeigt per Smartphone-App, wer gerade vor der Tür steht. Dank integrierter Kamera und Gegensprechfunktion können Sie Besucher sogar aus der Ferne begrüßen. Die Installation dauert laut Hersteller nur wenige Minuten und funktioniert ohne aufwendige Verkabelung.

Der Deal ist aktuell besonders stark: 50,41statt 100,84 Euro – satte 50 Prozent Rabatt.

Ring Video Doorbell – für 50,41 Euro bei Amazon* © Ring

Roborock Qrevo Master Saugroboter

Der Roborock Qrevo Master* kombiniert Saugen und Wischen in einem Gerät und gehört zu den leistungsstärkeren Saugrobotern seiner Klasse. Mit einer Saugkraft von bis zu 10.000 Pa entfernt er laut Hersteller auch hartnäckigen Schmutz. Das System verfügt zusätzlich über rotierende Wischmopps und eine intelligente Navigation, sodass Möbel automatisch umfahren werden.

Der Preis liegt aktuell bei 503,17 statt 805,72 Euro – das entspricht 38 Prozent Rabatt.

Roborock Qrevo Master – für 503,17 Euro bei Amazon*

© Roborock

Die Frühlingsangebote liefern starke Bestseller-Deals

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 zeigen einmal mehr, warum das Shopping-Event bei Schnäppchenjägern so beliebt ist. Von Haushaltshelfern über Garten-Gadgets bis hin zu Smart-Home-Technik und Unterhaltungselektronik – die Bestseller-Liste ist bunt gemischt.

Unser Tipp: Wenn Sie eines der Bestseller-Produkte schon länger auf Ihrer Wunschliste haben, lohnt sich jetzt ein genauer Blick. Viele dieser Deals gelten nur während der Frühlingsangebote bis zum 16. März – und beliebte Produkte sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.