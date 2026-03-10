Von Haushaltshelfern bis Garten-Deals Diese Haushalts- und Gartenprodukte stechen heraus

Mit dem Frühling beginnt für viele die Zeit, Zuhause aufzuräumen, den Garten vorzubereiten oder neue Geräte für den Alltag auszuprobieren. Passend dazu hat Amazon zahlreiche Frühlingsangebote gestartet.

Besonders Haushalts- und Outdoor-Produkte stehen aktuell im Fokus.

Wir zeigen Ihnen fünf Produkte, die derzeit besonders auffallen – vom Staubsauger bis zur Solarlampe.

Akku Staubsauger, 50KPA/600W/70Mins Staubsauger Kabellos mit Selbststehend, 1,8L Großer Staubbecher, Anti-Tangle-Bürste, 8-stufiges Filtersystem Grünes Licht für Hartböden Teppiche Tierhaare © Amazon

Akku Staubsauger, 50KPA/600W/70Mins Staubsauger Kabellos mit Selbststehend, 1,8L Großer Staubbecher, Anti-Tangle-Bürste, 8-stufiges Filtersystem Grünes Licht für Hartböden Teppiche Tierhaare © Amazon

Akku Staubsauger, 50KPA/600W/70Mins Staubsauger Kabellos mit Selbststehend, 1,8L Großer Staubbecher, Anti-Tangle-Bürste, 8-stufiges Filtersystem Grünes Licht für Hartböden Teppiche Tierhaare © Amazon

Ein leistungsstarker Staubsauger gehört für viele Haushalte zu den wichtigsten Geräten. Der AIDTIPS Akku-Staubsauger bietet eine Saugleistung von bis zu 50 kPa und eine Laufzeit von bis zu 70 Minuten.

Zu den Highlights gehören:

• 600 Watt Motorleistung

• 1,8 Liter großer Staubbehälter

• Anti-Tangle-Bürste gegen Haarverwicklungen

• 8-stufiges Filtersystem

Der Staubsauger ist aktuell für € 141,17 erhältlich – rund 39 % günstiger.

Lubluelu Nasssauger Polsterreiniger Gerät, 600 W - 18 kPa Teppichreiniger Waschsauger, tragbares Teppich-Reinigungsgerät mit Selbstreinigung und langem Schlauch für Teppiche, Sofas & Auto-Innenräume © Amazon

Lubluelu Nasssauger Polsterreiniger Gerät, 600 W - 18 kPa Teppichreiniger Waschsauger, tragbares Teppich-Reinigungsgerät mit Selbstreinigung und langem Schlauch für Teppiche, Sofas & Auto-Innenräume © Amazon

Lubluelu Nasssauger Polsterreiniger Gerät, 600 W - 18 kPa Teppichreiniger Waschsauger, tragbares Teppich-Reinigungsgerät mit Selbstreinigung und langem Schlauch für Teppiche, Sofas & Auto-Innenräume © Amazon

Für die Reinigung von Sofas, Teppichen oder Autositzen kann ein spezieller Polsterreiniger hilfreich sein. Der Lubluelu Nasssauger arbeitet mit 600 Watt Leistung und bis zu 18 kPa Saugkraft.

Das Gerät eignet sich unter anderem für:

• Teppiche

• Polstermöbel

• Autoinnenräume

• Flecken auf Stoffoberflächen

Der aktuelle Preis liegt bei € 80,56 (15 % Rabatt).

TVD Dampfreiniger, Polstermöbelreiniger, Dampfreiniger mit 5 m extra langem Netzkabel für Bodendampfer, Ofen, Teppich, Sofa, Polster, Bettwanzen © Amazon

TVD Dampfreiniger, Polstermöbelreiniger, Dampfreiniger mit 5 m extra langem Netzkabel für Bodendampfer, Ofen, Teppich, Sofa, Polster, Bettwanzen © Amazon

TVD Dampfreiniger, Polstermöbelreiniger, Dampfreiniger mit 5 m extra langem Netzkabel für Bodendampfer, Ofen, Teppich, Sofa, Polster, Bettwanzen © Amazon

Ein Dampfreiniger kann ohne chemische Reinigungsmittel arbeiten und eignet sich für viele Oberflächen im Haushalt. Der TVD Dampfreiniger wird unter anderem für Böden, Polster oder Küchenflächen genutzt.

Eigenschaften des Geräts:

• 5 Meter langes Netzkabel

• vielseitig für verschiedene Oberflächen

• geeignet für Teppiche, Sofas oder Backöfen

Im Frühlingsangebot kostet das Gerät € 113,99 – rund 40 % reduziert.

2in1 Elektro Grill Standgrill Tischgrill elektrisch 2.400 Watt - Elektrogrill für Balkon, Draußen & Drinnen mit Standfuß große Grillfäche Stufenloser Temperaturregler elektrischer BBQ Grill © Amazon

2in1 Elektro Grill Standgrill Tischgrill elektrisch 2.400 Watt - Elektrogrill für Balkon, Draußen & Drinnen mit Standfuß große Grillfäche Stufenloser Temperaturregler elektrischer BBQ Grill © Amazon

Mit steigenden Temperaturen beginnt für viele auch die Grillsaison. Der Zilan Elektrogrill kann sowohl als Standgrill als auch als Tischgrill verwendet werden.

Zu den Funktionen gehören:

• 2.400 Watt Leistung

• große Grillfläche

• stufenloser Temperaturregler

• geeignet für Balkon oder Terrasse

Der Grill ist derzeit für € 59,42 erhältlich.

Fazit

Die Amazon-Frühlingsangebote bringen derzeit zahlreiche Rabatte auf Produkte für Haushalt, Reinigung und Garten. Vom leistungsstarken Staubsauger über Reinigungsgeräte bis hin zu Outdoor-Lampen lassen sich aktuell einige interessante Deals entdecken.

Wenn Sie ohnehin über neue Geräte für Zuhause nachdenken, kann sich ein Blick auf diese Angebote lohnen – vor allem, solange die Frühlingsaktionen noch laufen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.