ESC-Hammer: Kult-Star Boy George startet für San Marino

San Marino hat seine Vertreterin für den Eurovision Song Contest 2026 gewählt. Sängerin Senhit und Boy George gewannen das Finale des San Marino Song Contest mit dem Titel "Superstar".

Senhit wird San Marino beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten. Die Sängerin gewann am gestrigen Abend das Finale des San Marino Song Contest 2026 und sicherte sich damit das Ticket für die 70. Ausgabe des internationalen Musik-Wettbewerbs. Im Finale präsentierte Senhit den Song "Superstar". Der Titel entstand in Zusammenarbeit mit der britischen Pop-Ikone Boy George. Der Sänger war jedoch nicht persönlich auf der Bühne zu sehen.

Boy George per Visuals

Statt eines Live-Auftritts wurde Boy George während der Bühnenshow über Visuals und grafische Elemente im Hintergrund eingebunden. Der Song enthält einen Part des britischen Musikers.

Senhit © RTV

Im großen Finale standen insgesamt 21 Acts auf der Bühne. Darunter waren zehn Interpreten, die sich zuvor über die Semifinals qualifiziert hatten, sowie zehn sogenannte "Big Artists", die direkt für das Finale gesetzt waren. Zusätzlich trat ein Act aus San Marino mit direkter Finalqualifikation an.

Mehrere ESC-Auftritte

Boy George und Senhit © Hersteller

Für Senhit ist es nicht die erste Teilnahme für San Marino beim Eurovision Song Contest. Bereits 2011 vertrat sie das Land mit dem Song "Stand By". Auch für die abgesagte Ausgabe 2020 war sie mit dem Titel "Freaky!" vorgesehen. 2021 trat sie erneut an – damals mit "Adrenalina", bei dem sie vom US-Rapper Flo Rida unterstützt wurde.

Ob Boy George in Wien dann auch live auf der Bühne zu sehen sein wird, bleibt spannend.