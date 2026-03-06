Amadeus Awards: Das sind ALLE Gewinner

Bester Live Act und der Award für Pop/Rock. Ka schware Partie für Seiler & Speer beim Amadeus Award. Auch RAF Camora, Parov Stelar und die folkshilfe durften am Freitag in Wien jubeln. Dazu holte Melissa Naschenweng zum 7. Mal in Serie einen Preis. Neuer Rekord.

Letzten Juli lieferten Seiler & Speer das größte Konzert des Austropop: 50.000 Fans und Gäste wie Otto Waalkes, Wolfgang Ambros oder Opus im Happel Stadion. Jetzt bekam das Austropop-Duo dafür die Rechnung präsentiert. Am Freitag wurde Bernhard Speer bei den 26. Amadeus Awards in der Wiener Marx Halle dafür nicht nur mit dem prestigeträchtigsten Award als bester „Live Act“, das ihm ein beherztes „Na endlich“ entlockte, sondern auch gleich in der mit den Worten „Geh schleich di“ gefeierten Kategorie „Pop/Rock“ geehrt. Kollege Christopher Seiler verpasste indes den Triumph. „Die Gattin ist leider krank. Hat a bissl einen Schnupfen“, wie Speer im oe24.TV Interview verriet.

Daniel Fellner (l.) und Bernhard Speer (Preisträger Seiler und Speer "Live Act des Jahres") © APA/FLORIAN WIESER

Pizzera & Jaus (Ö3 Song des Jahres) © APA/FLORIAN WIESER

Bei einem ebenso launigen wie langatmigen und dramaturgisch völlig absurden Abend, wo die Top-Preise gleich zu Beginn (!) vergeben wurden, durften u.a. auch Pizzera & Jaus (Song des Jahres, „Zweifelturm“), die folkshilfe (Album des Jahres, „bunt“), Parov Stelar (Electronic/Dance), RAF Camora (Hip Hop/Urban) oder Caro Fux (Songwriter, „Aff im Kopf“) jubeln. Melissa Naschenweng ja sowieso. Sie holte zum bereits 7. Mal in Folge (!) den Amadeus Award für „Schlager/Volksmusik“. Ein neuer Rekord. „Allein schon die Idee machte mich nervös!“

Melissa Naschenweng am Red Carpet © APA/FLORIAN WIESER

Amadeus Awards 2026 – Das sind die Sieger:

Album: folkshilfe, bunt

folkshilfe, bunt Song: Pizzera & Jaus, Zweifelturm

Pizzera & Jaus, Zweifelturm Live-Act: Seiler und Speer

Seiler und Speer Songwriter: Caro Fux, Aff im Kopf

Caro Fux, Aff im Kopf Alternative: OSKA

OSKA Electronic/Dance: Parov Stelar

Parov Stelar Hard & Heavy: Vulvarine

Vulvarine Hip Hop/Urban: RAF Camora

RAF Camora Jazz/World/Blues: 5/8erl in Ehr'n

5/8erl in Ehr'n Pop/Rock: Seiler und Speer

Seiler und Speer Schlager/Volksmusik: Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng Best Sound: Klangkarussell, Petrichor

Klangkarussell, Petrichor FM4 Award: NENDA

NENDA Lebenswerk: Peter Cornelius

Peter Cornelius und Ehefrau Ulrike © APA/FLORIAN WIESER

Mit dem Preis für das Lebenswerk wurde Peter Cornelius ausgezeichnet. „Eine schöne Auszeichnung, aber sie klingt ernster und dramatischer als ich sie wahrnehme.“ Darüber jubelten am chaotisch desorganisierten Red Carpet auch Hans Mahr, Marco Pogo, Seer-Mastermind Fred Jaklitsch, Chris Steger, sowie unsere ESC-Stars Cosmó und JJ. Auch RAF Camora war in der Marx Halle dabei. Er hatte es doch noch von den Kriegswirren in Dubai nach Österreich geschafft. "Ehrt immer eure Videografen, sonst würdet ihr scheiße aussehen und keine Awards gewinnen!", sagte der Austro-Rapper.

RAF Camora (Preisträger Hip Hop/Urban) © APA/FLORIAN WIESER

Thomas "Tom" Neuwirth im Rahmen der Verleihung "26. Amadeus Awards" in Wien. © APA/FLORIAN WIESER

Die von Conchita mit mehreren Outfit-Wechsel moderierte „Jahreshauptversammlung der österreichischen Musikszene“ sollte das größte Absurdum des Austropop liefern, denn von den insgesamt gleich 52 nominierten Künstlern war bis auf FM4 Siegerin Nenda („Mountain Goat“), kein einziger (!) im Live-Programm dabei. Somit gab es in der Marx Halle auch keinen einzigen Top-Hit zu hören. Dafür nahezu unbekanntes Material von BIBIZA („Frank“), Ina Regen („I gib ma heit frei“) oder Lemo („1000 zu 1“).

Ina Regen bei der "26. Amadeus Awards"-Verleihung. © APA/FLORIAN WIESER

Ein Grabgesang, der sich wohl auch in den TV-Quoten niederschlagen wird. Nach dem Flop von 2024 (nur mehr 124.000 Zuseher) könnte der ORF nun sogar noch weiter absinken.