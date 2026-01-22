Alles zu oe24VIP
Emmanuel Macron
© Getty Images

Fashion-Comeback

Emmanuel Macron trägt den coolsten Sonnenbrillen-Trend des Jahres

22.01.26, 11:18
Manchmal braucht es keinen Laufsteg, keine Fashion Week und kein Influencer-Marketing. Manchmal reicht auch ein französischer Präsident. In Davos hat Emmanuel Macron den größten Sommertrend des Jahres ausgelöst und damit sogar kurzfristig das Internet lahmgelegt.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos geht es normalerweise um Kriege, Krisen und Konjunktur – über Mode wird dort so gut wie nie gesprochen. Bis der französische Präsident Emmanuel Macron plötzlich mit einer blauen Pilotenbrille auftauchte. 

Während Donald Trump noch über Macrons Look spottete, passierte im Netz etwas ganz anderes: Die Modewelt rastete kollektiv aus. Social Media explodierte und ein kleines französisches Luxuslabel konnte seine Website gleich komplett abschalten, weil sie unter den Anfragen zusammenbrach.

Emmanuel Macron
© Getty Images

Emmanuel Macron macht die Pilotenbrille zum absoluten Must-have

Macron trug das Modell „Pacific“ von Henry Jullien – eine französische Luxusmarke, die sonst eher ein Geheimtipp für Brillen-Kenner ist. Der Grund für die Shades war eigentlich banal: eine Augenentzündung. Der Effekt: das wohl größte Comeback des Sonnenbrillentrends der Geschichte.

Der Hersteller kommt mit dem Produzieren kaum mehr hinterher. Normalerweise werden rund 100 Stück pro Jahr verkauft – nach Macrons Auftritt rechnen sie plötzlich mit bis zu 1.000 Brillen. Preis pro Stück: satte 659 Euro. Auf Instagram wirbt die Marke inzwischen ganz offen mit Macrons Davos-Foto.

Das eigentliche Original ist viel günstiger

Was viele nicht wissen: Der ikonische Aviator-Look kommt eigentlich von der Sonnenbrillenmarke Ray-Ban. Genau diese Form – dünner Metallrahmen, tropfenförmige Gläser, lässiger Pilotenvibe – war jahrzehntelang DER Klassiker. Dann galt er plötzlich als „uncool“. Bis jetzt.

Emmanuel Macron
© Getty Images

Macron als neues Style-Icon

Die gute Nachricht: Wer den Look will, muss keine 659 Euro ausgeben. Die klassischen Ray-Ban Aviators gibt es je nach Modell schon um einen Bruchteil davon – und sie sehen fast identisch aus. 

Doch wieso feiern den Trend eigentlich alle so sehr? Die Antwort: Mode liebt Zyklen. Und gerade erleben wir ein großes Retro-Revival: Y2K, 90s, 80s – alles ist wieder da. Die Aviator-Brille passt perfekt in diese Nostalgie. Und wenn dann auch noch ein Präsident mit perfekt sitzendem Anzug und ernster Miene dahinter steckt, ist der virale Moment vorhergesagt.

