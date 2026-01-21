Hat niemand kommen sehen: Naomi Osaka sorgt bei Australian Open für großen Fashion-Moment

Mit Schleier, Hut und Schirm betrat Naomi Osaka den Court und machte die Australian Open kurzerhand zum Laufsteg. Warum ihr spektakulärer Look mehr ist als nur ein Outfit und welche Geschichte dahintersteckt, lesen Sie hier.

Wenn eines schon länger feststeht, dann das: Naomi Osaka weiß ganz genau, wie spektakuläre Auftritte gehen. Und bei ihrem ersten Match der Australian Open 2026 macht sie absolut keine halben Sachen. Couture und Sport passen nicht zusammen? Naomi Osaka hat genau das Gegenteil bewiesen und den Tennis Court kurzerhand in einen Laufsteg verwandelt.

© Getty Images

Naomi Osaka: Couture trifft Court

Für ihr Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ruzic betrat die 28-Jährige den Court in einem Look, der sofort alle Blicke auf sich zog. Entstanden ist das Outfit in Zusammenarbeit mit Nike und dem Avantgarde-Designer Robert Wun. Das Ergebnis: ein komplett weißes Ensemble mit langem Schleier, befestigt an einem weißen Hut, dazu ein weißes Beinkleid und als Statement-Piece ein weißer Schirm. Dramatisch, surreal und absolut durchdacht. Mode-Show vor dem ersten Aufschlag? Definitiv.

© Getty Images

Eine Qualle, ein Schmetterling und eine sehr persönliche Geschichte

Doch der Look war nicht nur spektakulär, sondern auch symbolisch. Naomi Osaka erklärte, ihr Outfit sei von einer Qualle inspiriert. Auf Hut und Schirm waren Schmetterlinge angebracht, eine Anspielung auf die Australian Open 2021, die sie gewann. Damals landete während eines Spiels ein Schmetterling auf ihrer Nase. Ein kleiner Moment, der ihr offenbar so geblieben ist, dass er jetzt Teil eines Couture-Tennis-Outfits wurde. Mode als Erinnerung, als Emotion, als persönliches Storytelling.

© Getty Images

Sieg im ersten Match und das Outfit bleibt

Osaka gewann ihr Auftaktmatch gegen Ruzic in drei Sätzen. Heißt: Der Look bleibt uns erhalten. Schon am Donnerstag dürfen sich Fans erneut auf ihren außergewöhnlichen Court-Style freuen.

Naomi Osaka und der Court als Bühne

Extravagante Outfits gehören bei Naomi Osaka längst zur DNA. Sie ist bekannt dafür, Sport- und Fashion-Elemente zu mischen, Popkultur einzubauen und ihre Auftritte bewusst zu inszenieren. Für sie ist Mode kein Nebenprodukt, sondern Teil ihrer Performance. Sportmode ist nur funktional? Bitte. Naomi Osaka zeigt seit Jahren, dass Kleidung auf dem Court auch Haltung, Kreativität und Selbstbewusstsein transportieren kann.

Von Kristall-Puppen zu Couture-Tennis

Erst letztes Jahr sorgte sie bei den US Open 2025 für einen viralen Fashion-Moment, als sie Labubu-Figuren präsentierte, abgestimmt auf ihre Outfits. Die maßgeschneiderten, mit Kristallen besetzten Sammlerfiguren wurden von der New Yorker Künstlerin Kerin Rose Gold (A-Morir Studio) entworfen und trugen Namen wie „Billie Jean Bling“ und „Arthur Flashe“. Der Effekt: Millionen Views, Schlagzeilen weltweit und ein neuer Trend rund um personalisierte Fashion-Figuren.

Naomi Osaka steht für eine neue Generation von Sportstars. Athletinnen, die nicht nur gewinnen, sondern erzählen.