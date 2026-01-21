Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Hat niemand kommen sehen: Naomi Osaka sorgt bei Australian Open für großen Fashion-Moment
© Getty Images

Sport & Couture

Hat niemand kommen sehen: Naomi Osaka sorgt bei Australian Open für großen Fashion-Moment

Von
21.01.26, 10:37
Teilen

Mit Schleier, Hut und Schirm betrat Naomi Osaka den Court und machte die Australian Open kurzerhand zum Laufsteg. Warum ihr spektakulärer Look mehr ist als nur ein Outfit und welche Geschichte dahintersteckt, lesen Sie hier. 

Wenn eines schon länger feststeht, dann das: Naomi Osaka weiß ganz genau, wie spektakuläre Auftritte gehen. Und bei ihrem ersten Match der Australian Open 2026 macht sie absolut keine halben Sachen. Couture und Sport passen nicht zusammen? Naomi Osaka hat genau das Gegenteil bewiesen und den Tennis Court kurzerhand in einen Laufsteg verwandelt. 

Hat niemand kommen sehen: Naomi Osaka sorgt bei Australian Open für großen Fashion-Moment
© Getty Images

Naomi Osaka: Couture trifft Court

Für ihr Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ruzic betrat die 28-Jährige den Court in einem Look, der sofort alle Blicke auf sich zog. Entstanden ist das Outfit in Zusammenarbeit mit Nike und dem Avantgarde-Designer Robert Wun. Das Ergebnis: ein komplett weißes Ensemble mit langem Schleier, befestigt an einem weißen Hut, dazu ein weißes Beinkleid und als Statement-Piece ein weißer Schirm. Dramatisch, surreal und absolut durchdacht. Mode-Show vor dem ersten Aufschlag? Definitiv. 

Lesen Sie auch

Hat niemand kommen sehen: Naomi Osaka sorgt bei Australian Open für großen Fashion-Moment
© Getty Images

Eine Qualle, ein Schmetterling und eine sehr persönliche Geschichte

Doch der Look war nicht nur spektakulär, sondern auch symbolisch. Naomi Osaka erklärte, ihr Outfit sei von einer Qualle inspiriert. Auf Hut und Schirm waren Schmetterlinge angebracht, eine Anspielung auf die Australian Open 2021, die sie gewann. Damals landete während eines Spiels ein Schmetterling auf ihrer Nase. Ein kleiner Moment, der ihr offenbar so geblieben ist, dass er jetzt Teil eines Couture-Tennis-Outfits wurde. Mode als Erinnerung, als Emotion, als persönliches Storytelling. 

Hat niemand kommen sehen: Naomi Osaka sorgt bei Australian Open für großen Fashion-Moment
© Getty Images

Sieg im ersten Match und das Outfit bleibt

Osaka gewann ihr Auftaktmatch gegen Ruzic in drei Sätzen. Heißt: Der Look bleibt uns erhalten. Schon am Donnerstag dürfen sich Fans erneut auf ihren außergewöhnlichen Court-Style freuen. 

Naomi Osaka und der Court als Bühne

Extravagante Outfits gehören bei Naomi Osaka längst zur DNA. Sie ist bekannt dafür, Sport- und Fashion-Elemente zu mischen, Popkultur einzubauen und ihre Auftritte bewusst zu inszenieren. Für sie ist Mode kein Nebenprodukt, sondern Teil ihrer Performance. Sportmode ist nur funktional? Bitte. Naomi Osaka zeigt seit Jahren, dass Kleidung auf dem Court auch Haltung, Kreativität und Selbstbewusstsein transportieren kann. 

Von Kristall-Puppen zu Couture-Tennis

Erst letztes Jahr sorgte sie bei den US Open 2025 für einen viralen Fashion-Moment, als sie Labubu-Figuren präsentierte, abgestimmt auf ihre Outfits. Die maßgeschneiderten, mit Kristallen besetzten Sammlerfiguren wurden von der New Yorker Künstlerin Kerin Rose Gold (A-Morir Studio) entworfen und trugen Namen wie „Billie Jean Bling“ und „Arthur Flashe“. Der Effekt: Millionen Views, Schlagzeilen weltweit und ein neuer Trend rund um personalisierte Fashion-Figuren. 

Naomi Osaka steht für eine neue Generation von Sportstars. Athletinnen, die nicht nur gewinnen, sondern erzählen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden