Diese unerwartete Royal stößt Fürstin Charlène vom Luxus-Thron

Die Royals sind echte Fashion-Ikonen, deren Outfits die Schlagzeilen beherrschen. Doch das hat auch seinen Preis. Ein neues Ranking enthüllt, welche royale Dame im vergangenen Jahr am meisten Geld für Mode ausgegeben hat und dieses Jahr gibt es eine Überraschung auf dem Style-Olymp!

Jedes Jahr offenbart die Mode-Website „UFO No More“ in einem exklusiven Ranking, wie viel die royalen Damen für ihre luxuriösen Outfits, Schmuckstücke und Accessoires ausgeben. Seit 2017 werden die Ausgaben der Adligen für Mode akribisch analysiert und dokumentiert. Das Ergebnis für 2025? 20 royale Damen gaben im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 1,6 Millionen Euro aus, um in den besten Designerstücken der Welt zu glänzen.

Während einige Royals auf Recycling setzen und Mode geschickt wiederverwenden, geben andere jährlich tausende Euros aus, um in ihren Roben zu funkeln. Die größte Überraschung 2025? Die unangefochtene Spitzenreiterin der letzten Jahre, Fürstin Charlène von Monaco, rutschte auf den zweiten Platz ab und wurde von einer eher unbekannteren Dame verdrängt.

Der überraschende erste Platz: Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland

© Getty Images

Wer hätte das gedacht? Die griechische Prinzessin Maria-Olympia hat es 2025 geschafft, Fürstin Charlène vom Thron zu stoßen und sich mit stolzen 246.614,56 Euro den ersten Platz im Luxus-Ranking zu sichern. Maria-Olympia gilt als das neue Royal-It-Girl und ist mit ihren Verbindungen zur britischen Königsfamilie und der High Society bestens vernetzt und das merkt man auch an ihrer teuren Modewahl.

Fürstin Charlène landet auf Platz 2

© Getty Images

Luxusmode ist für Fürstin Charlène von Monaco kein Fremdwort. Mit einem unglaublichen Budget von 244.483,94 Euro landet sie knapp hinter Maria-Olympia auf Platz zwei. Es ist kaum zu übersehen, dass Charlène mit ihren makellosen Outfits und teuren Designerstücken immer wieder glänzt und der Preis für diese Eleganz ist hoch. Das beweisen ihre hohen Fashion-Ausgaben eindeutig.

Platz 3 geht an Herzogin Meghan

© Getty Images

Mit einem riesigen Sprung von Platz sechs auf Platz drei sorgt Herzogin Meghan in diesem Jahr ebenfalls für Aufsehen. 168.094,50 Euro gab die Frau von Prinz Harry 2025 für ihre Mode aus. Was noch vor wenigen Jahren als durchdachte, zurückhaltende Garderobe begann, hat sich 2025 zu einem wahren Mode-Fest entwickelt, denn die Anzahl der neuen Teile, die Meghan in diesem Jahr präsentierte, hat sich nahezu verdoppelt. Von eleganten Business-Looks bis hin zu glamourösen Abendkleidern, Meghan zeigt gerne ihre Vorliebe für teure Designerstücke.

Die vollständige Liste der royalen Modebudgets 2025:

Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland: 246.614,56 € Fürstin Charlène von Monaco: 244.483,94 € Herzogin Meghan: 168.094,50 € Königin Máxima der Niederlande: 102.214,46 € Zara Tindall: 90.640,91 € Herzogin Sophie von Edinburgh: 83.354,05 € Prinzessin Kate: 82.238,34 € Prinzessin Marie-Chantal von Griechenland: 80.187,38 € Königin Mary von Dänemark: 76.406,15 € Prinzessin Beatrice von York: 54.598,13 € Großherzogin Stéphanie von Luxemburg: 52.621,48 € Kronprinzessin Victoria von Schweden: 49.527,60 € Großherzogin Maria-Teresa von Luxemburg: 48.980,28 € Prinzessin Madeleine von Schweden: 48.315,54 € Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen: 46.500,06 € Königin Letizia von Spanien: 44.064,85 € Prinzessin Eugenie von York: 43.554,50 € Königin Mathilde von Belgien: 42.908,60 € Prinzessin Sofia von Schweden: 21.038,18 € Prinzessin Marie von Dänemark: 7.796,15 €

Während einige Royals sich als wahre Sparfüchse entpuppen, kennen andere beim Shopping keine Grenzen.