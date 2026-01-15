Rosie Huntington-Whiteley bringt im Austro-Urlaub den Schnee zum Schmelzen

Das britische Supermodel Rosie Huntington-Whiteley genießt derzeit einen entspannten Skiurlaub mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kids in unseren wunderschönen Alpen. Doch während andere sich in dicke Jacken hüllen, zeigt Rosie, dass auch bei Minusgraden heiße Looks zum Einsatz kommen.

Tirol hat es der Familie offenbar angetan, denn es ist nicht das erste Mal, dass Rosie Huntington-Whiteley hier ihren Winterurlaub verbringt. Bei solch atemberaubenden Schneelandschaften ist das auch kein Wunder. Doch während die Temperaturen draußen im Minusbereich liegen, sorgen Rosies Outfits eindeutig für Hitzewellen. Auf Instagram teilt das Model einige Schnappschüsse ihrer stylischen Winteroutfits, die ihren Fans schlichtweg den Atem rauben.

Familienzeit in den Alpen

Was für eine Aussicht: Rosie genießt den Familienurlaub in den verschneiten Österreichischen Alpen und ihre Instagram-Follower kommen bei den Fotos aus dem Staunen kaum heraus. Auf den Bildern strahlt sie im Winterwunderland zusammen mit ihrem Ehemann, dem Action-Star Jason Statham, und den beiden Kindern, dem achtjährigen Jack und der dreijährigen Isabella.

Diese Ski-Looks bringen den Schnee zum Schmelzen

Rosie liefert uns mit ihren Winterlooks die perfekte Style-Inspiration für unseren nächsten Skiurlaub. Das Model setzt auf die Pantone-Farbe des Jahres 2026, „Cloud Dancer“, die auch in ihren Ski-Looks perfekt zur Geltung kommt. Ein elegantes Outfit in Weiß lässt die Herzen der Mode-Fans höher schlagen: Mit einer weißen Hose mit hoher Taille und einer weißen knappen Jacke wird das Model zum Hingucker auf der Piste.

Auf einem anderen Bild zeigt sich Rosie in einer weißen Jacke mit beigen Pelzbesätzen, kombiniert mit einer passenden Hose. Ein Look, der nicht nur auf der Piste, sondern sicherlich auch in der Après-Ski-Bar glänzen würde.

Heiße Bikini-Action im Schnee

Doch als ob das nicht genug wäre, sorgt das Supermodel mit einem extrem mutigen Look für heiße Momente im kalten Winter. Im Schnee posiert die 38-Jährige lediglich in einem weißen Bikini und präsentiert ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. Dazu kombiniert sie einen kurzen Pelzmantel und eine passende Mütze. Da kann der Winter noch so kalt sein, Rosie heizt uns ordentlich ein!