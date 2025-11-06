Supermodel Rosie Huntington-Whiteley genießt Luxus-Urlaub in Österreichs Bergen

Wenn Supermodel Rosie Huntington-Whiteley Urlaub macht, dann natürlich mit Stil. Diesmal hat es die britische Beauty in unsere wunderschönen Alpen verschlagen.

Rosie Huntington-Whiteley hat es wieder einmal geschafft, uns den Atem zu rauben – und das nicht etwa auf einem roten Teppich, sondern hoch oben in den Alpen. Die 38-Jährige, die normalerweise zwischen Los Angeles und London pendelt, gönnte sich jetzt eine wohlverdiente Auszeit in Österreich.

Am Mittwoch teilte das britische Supermodel eine Reihe zauberhafter Schnappschüsse aus ihrem Urlaub. „Mountain hideaway in Austria“, schrieb Rosie zu ihrer Fotoserie und bewies mit jedem einzelnen, dass sie sich auch am Land perfekt in Szene setzen kann.

Après-Ski-Chic

Eingehüllt in kuschelige Felljacken, wärmende Strickteile und elegante Wintertöne fügte sie sich nahtlos in die winterliche Bergkulisse ein.

Rosie kombinierte ein schwarzes Pelzgilet mit enganliegenden Hosen und robusten Wanderboots. Später wechselte sie in eine cremefarbene Felljacke und graue Wollhosen, posierte lässig vor verschneiten Gipfeln und bewies: Winterurlaub in Österreich kann glamouröser nicht aussehen!

Luxus-Mädelsurlaub in Tirol

Auf einem ihrer Fotos strahlt Rosie gemeinsam mit ihren Freundinnen Louise und Brooke in die Kamera – ein echter Girls Trip in the Alps. Ihren Aufenthalt verbrachten sie im Eriro Alpine Hide in Ehrwald in Tirol. Der Luxus-Rückzugsort liegt auf über 1.500 Metern Seehöhe und ist nur per Gondel erreichbar.

Rosie, die gemeinsam mit Action-Star Jason Statham zwei Kinder hat, scheint die österreichische Ruhe sichtlich zu genießen. Vielleicht hat sie ja sogar Gefallen gefunden an unserem Land - wer weiß, ob sie beim nächsten Mal nicht gleich mit Jason und den Kids zum Skiurlaub kommt?

Eines ist sicher: Österreich hat ihr Herz erobert – und sie unseres gleich mit.