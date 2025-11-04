Von Kopf bis Fuß Barbie: Rita Ora begeistert mit Umstyling

Bei den Music Industry Trusts Awards in London zeigte Rita Ora am Montag nicht nur ihr Gespür für Drama auf dem roten Teppich, sondern auch einen frischen neuen Look, der sofort alle Blicke auf sich zog.

Wer dachte, Barbie sei nur ein Kinderspielzeug, wurde am Montagabend eines Besseren belehrt. Rita Ora tauchte bei den Music Industry Trusts Awards in einem glitzernden pinken Outfit auf, und erweckte die Kultpuppe zum Leben.

Rita Ora verwandelt den roten Teppich in ein pinkes Farbenmeer

© Getty Images

Schon beim Betreten des Red-Carpets war klar: Rita Ora wollte alle Blicke auf sich ziehen. Die funkelnden Details ihres Outfits und die selbstbewusste Pose machten sie zur lebendigen Barbie – nur eben mit dem Glamour einer echten Pop-Ikone. Mit einem glitzernden Minikleid, magentafarbenen Strumpfhosen, pinken High-Heels und einem XXL-Flauschmantel, kreierte sie einen monochromen Glamour-Look, den Barbie selbst tragen würde.

© Getty Images

Und als wäre das noch nicht genug, präsentierte sie eine neue Frisur: Einen platinblonden Long-Bob mit Curtain Bangs, die ihre sonst so gewohnten Locken in elegante Wellen verwandelten.

© Getty Images

Ihr Make-up hielt die Sängerin bewusst schlicht, mit neutralen Tönen auf Augen, Lippen und Gesicht, damit der Barbie-Look nicht untergeht. Dazu kombinierte sie glänzende Accessoires wie eine Metallkette und später auf der Bühne chunky Silberringe und Armbänder, die ihren Auftritt abrundeten.

Nach Ritas Auftritt steht fest: Barbiecore ist alles andere als passé. Stars wie Kylie Jenner, Megan Fox und Hailey Bieber zeigen immer wieder, dass wir einfach nicht genug von Barbie-Pink bekommen können!