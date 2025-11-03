Taylor Swift zeigt ihren Verlobungsring und den schönsten Herbsttrend des Jahres

Taylor Swift hat sich am Wochenende zum Dinner im Szene-Restaurant Chez Margaux gezeigt – und dabei nicht nur den Ton für die Herbstmode gesetzt, sondern auch einen intimen Blick auf ihren Verlobungsring gewährt.

Wenn Taylor Swift ausgeht, wird daraus automatisch ein Fashion-Moment. Beim entspannten Mädelsabend im angesagten Chez Margaux sorgte die Sängerin jetzt mit einem perfekt abgestimmten Herbst-Look für Aufsehen – und zeigte dabei erstmals ganz deutlich ihren Verlobungsring.

Taylor Swift zeigt sich in der Trendfarbe der Saison

Für ihren Auftritt setzte die Chartstürmerin auf einen eleganten Ton-in-Ton-Look in Chocolate Brown – der neuen Trendfarbe der Modewelt. Ihr Outfit bestand aus einem kuscheligen Strick-Minidress, kniehohen Wildlederstiefeln und einer luxuriösen Lederjacke von Magda Butrym. Dazu kombinierte sie die ikonische Louis Vuitton Camera Box Bag.

© Louis Vuitton PR / Backgrid

Ihr Look wirkte bis ins letzte Detail durchdacht. Taylor trug ihr Haar in einer Fishtail-Braid-Frisur. Dazu setzte sie auf zarten Goldschmuck aus der Louis Vuitton Fine Jewelry-Kollektion: Zwei Ombre Blossom Ringe und die elegante Tambour Watch rundeten das Ensemble ab. Für den unverkennbaren Taylor-Touch sorgten ihre rote Signature-Lippe und eine dezent glitzernde Maniküre.

© Louis Vuitton PR / Backgrid

So stilvoll ihr Look auch war – der wahre Star des Abends funkelte an ihrer linken Hand: der Verlobungsring. Das Schmuckstück entwarf ihr Partner Travis Kelce, Football-Star der Kansas City Chiefs, gemeinsam mit Designerin Kindred Lubeck. Der Ring besticht durch einen alten Minen-Schliff-Diamanten im rechteckigen Vintage-Stil – klassisch, elegant und voller Bedeutung.

© Louis Vuitton PR / Backgrid

Swift über ihre Verlobung: „Ich schaue ständig auf den Ring“

In der Tonight Show erzählte die Grammy-Gewinnerin erst vor kurzem: „Ich schaue ständig auf den Ring. Es fühlt sich noch immer surreal an – jedes Mal denke ich: ‚Wow.‘“ Und über Kelce sagte sie schlicht: „Er ist mein Lieblingsmensch. Das ist das eigentliche Geschenk.“