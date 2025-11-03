Taylor Swift zeigt ihren Verlobungsring und den schönsten Herbsttrend des Jahres

Taylor Swift hat sich am Wochenende zum Dinner im Szene-Restaurant Chez Margaux gezeigt – und dabei nicht nur den Ton für die Herbstmode gesetzt, sondern auch einen intimen Blick auf ihren Verlobungsring gewährt.
Wenn Taylor Swift ausgeht, wird daraus automatisch ein Fashion-Moment. Beim entspannten Mädelsabend im angesagten Chez Margaux sorgte die Sängerin jetzt mit einem perfekt abgestimmten Herbst-Look für Aufsehen – und zeigte dabei erstmals ganz deutlich ihren Verlobungsring.
Taylor Swift zeigt sich in der Trendfarbe der Saison
Für ihren Auftritt setzte die Chartstürmerin auf einen eleganten Ton-in-Ton-Look in Chocolate Brown – der neuen Trendfarbe der Modewelt. Ihr Outfit bestand aus einem kuscheligen Strick-Minidress, kniehohen Wildlederstiefeln und einer luxuriösen Lederjacke von Magda Butrym. Dazu kombinierte sie die ikonische Louis Vuitton Camera Box Bag.
Ihr Look wirkte bis ins letzte Detail durchdacht. Taylor trug ihr Haar in einer Fishtail-Braid-Frisur. Dazu setzte sie auf zarten Goldschmuck aus der Louis Vuitton Fine Jewelry-Kollektion: Zwei Ombre Blossom Ringe und die elegante Tambour Watch rundeten das Ensemble ab. Für den unverkennbaren Taylor-Touch sorgten ihre rote Signature-Lippe und eine dezent glitzernde Maniküre.
So stilvoll ihr Look auch war – der wahre Star des Abends funkelte an ihrer linken Hand: der Verlobungsring. Das Schmuckstück entwarf ihr Partner Travis Kelce, Football-Star der Kansas City Chiefs, gemeinsam mit Designerin Kindred Lubeck. Der Ring besticht durch einen alten Minen-Schliff-Diamanten im rechteckigen Vintage-Stil – klassisch, elegant und voller Bedeutung.
Swift über ihre Verlobung: „Ich schaue ständig auf den Ring“
In der Tonight Show erzählte die Grammy-Gewinnerin erst vor kurzem: „Ich schaue ständig auf den Ring. Es fühlt sich noch immer surreal an – jedes Mal denke ich: ‚Wow.‘“ Und über Kelce sagte sie schlicht: „Er ist mein Lieblingsmensch. Das ist das eigentliche Geschenk.“