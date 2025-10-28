Taylor Swift im Brautfieber: Designer entwerfen Brautkleider - welches wird sie tragen?

Taylor Swift ist offiziell verlobt – und die Welt steht Kopf. Die Pop-Prinzessin, die uns seit Jahren mit Hits, Herzschmerz und ikonischen Looks begeistert, schreitet bald den Gang entlang – und jeder fragt sich nur eines: Was - und vor allem WEN - wird sie tragen?

Kaum hatte Taylor Swift ihre Verlobung auf Instagram verkündet, tüftelten die größten Designer der Welt an ihren ersten Entwürfen für ihr Hochzeitskleid. Schließlich ist es die größte Ehre, einen Star wie Taylor für den wichtigsten Tag ihres Lebens einzukleiden – und die Medienpräsenz könnte kaum größer sein. Ihr Verlobungskleid für Travis Kelce war innerhalb von Sekunden ausverkauft, und nun dreht sich alles um die große Frage: Was wird die Pop-Ikone auf dem Weg zum Altar tragen?

© Getty Images

Für welchen Designer wird sich Taylor Swift entscheiden?

Doch Taylor wäre nicht Taylor, wenn ihr Hochzeitslook nur klassisch Weiß wäre. Fans und Modewelt spekulieren: Wird sie ein royales Statement setzen, einen spektakulären Fashion-Moment liefern oder auf elegante Schlichtheit setzen, die sofort kopiert wird?

Die Modeplattform WWD hat einige der bekanntesten Bridal-Designer gebeten, ihre Visionen für Swifts Hochzeit auf Papier zu bringen. Das Ergebnis ist eine aufregende Mischung aus funkelnden Glitzerträumen, dramatischen Capes und klassisch-romantischen Silhouetten – allesamt Designs, die nicht nur Modeikonen ehren, sondern Taylors eigene, unverwechselbare Story weitererzählen.

Die Designer-Visionen für Taylor Swifts Hochzeitkleid im Überblick

Wir nehmen einige Entwürfe genauer unter die Lupe:

Alexis Mabille : Zweiteiliges Ensemble mit Bustier und Rock, vorne kurz, hinten mit majestätischer Schleppe, dazu ein zarter Schleier. Für die moderne Prinzessin, die Bühne und Tanzfläche gleichermaßen beherrscht.

: Zweiteiliges Ensemble mit Bustier und Rock, vorne kurz, hinten mit majestätischer Schleppe, dazu ein zarter Schleier. Für die moderne Prinzessin, die Bühne und Tanzfläche gleichermaßen beherrscht. La Pointe : Seidenkleid kombiniert mit Spitzen-Bodysuit – minimalistisch, sinnlich, elegant – für einen Auftritt, mit Wow-Faktor.

: Seidenkleid kombiniert mit Spitzen-Bodysuit – minimalistisch, sinnlich, elegant – für einen Auftritt, mit Wow-Faktor. Alberta Ferretti : Voluminös, langärmelig, mit Cape, Rüschen und Blumen-Details – für die Bride, die Drama liebt und royale Momente inszeniert.

: Voluminös, langärmelig, mit Cape, Rüschen und Blumen-Details – für die Bride, die Drama liebt und royale Momente inszeniert. Ines Di Santo : Klassisch, Off-Shoulder, tiefer V-Ausschnitt, üppig geschichtet, langem Schleier – ein zeitloser Traum für ein modernes Märchen.

: Klassisch, Off-Shoulder, tiefer V-Ausschnitt, üppig geschichtet, langem Schleier – ein zeitloser Traum für ein modernes Märchen. Roberto Cavalli : Prinzessinnen-Silhouette, Schleier, grüne Stickereien und Gürtel – für die extravagante Romantikerin, die auffällt und fasziniert.

: Prinzessinnen-Silhouette, Schleier, grüne Stickereien und Gürtel – für die extravagante Romantikerin, die auffällt und fasziniert. Huishan Zhang : Glitzerkleid mit Neckholder, Stickereien und Korsettdetails, dazu ein Schleier – funkelnd und extravagant.

: Glitzerkleid mit Neckholder, Stickereien und Korsettdetails, dazu ein Schleier – funkelnd und extravagant. House of Gilles: Spitze, Off-Shoulder, Korsett mit langer Schleppe – klassisch, sinnlich, ikonisch, ein Statement für die Ewigkeit.

Eines ist sicher: Taylor Swift wird die Welt nicht nur mit ihrer Musik, sondern nun auch mit ihrem Brautstil erneut verzaubern. Mehrere Kleidwechsel sind wahrscheinlich, und jeder einzelne wird sofort nachgeahmt – von Brautmodengeschäften bis hin zu den Instagram-Feeds von Millionen.

Ob romantisch, funkelnd, extravagant oder klassisch – die Spannung steigt, die Fans fiebern und wir alle warten auf den Moment, wenn Taylor Swift das Kleid ihrer Träume zum Leben erweckt.