Sündhaft teuer! Taylor Swift zeigt ihre Luxus-Beauty-Routine

Wie entspannt Megastar Taylor Swift nach einer stundenlangen Show? Im Trailer zu ihrer neuen Eras Tour-Doku gibt die Pop-Ikone seltene Einblicke hinter die Kulissen ihres Rekord-Marathons – und zeigt, dass sie auch nach dem letzten Applaus höchste Ansprüche an ihre Pflege hat.

Wenn Taylor Swift nach Stunden voller Glitzer, Applaus und Adrenalin endlich von der Bühne steigt, verwandelt sie sich vom Pop-Phänomen zur Wellness-Queen. Ihre After-Show-Routine ist ein Luxusritual, das so glamourös ist wie ihre Chart-Erfolge. Im Trailer zu ihrer neuen Eras Tour-Doku gewährt die Sängerin jetzt seltene Einblicke hinter die Kulissen – und zeigt, wie sie nach dem letzten Ton zur Ruhe kommt: mit Selfcare auf Superstar-Niveau.

Im Video lassen sich einige ihrer Lieblingsprodukte erspähen – und auch wenn das sicher noch nicht alle sind, zeigt schon dieser kleine Einblick: Taylors Pflege ist sündhaft teuer!

Luxus-pur! Auf diese Hautpflege setzt Taylor Swift

1. Hautreinigung mit Dr. Barbara Sturm & Tata Harper

Nach Stunden unter grellem Bühnenlicht setzt Taylor Swift auf doppelte Reinigung mit zwei Luxusmarken: Dr. Barbara Sturm und Tata Harper. Zuerst entfernt sie mit der Super Anti-Aging Cleansing Cream (rund 100 €) Make-up und Schmutz, danach sorgt der Regenerating Cleanser (ca. 85 €) für einen strahlenden Glow.

2. Haarpflege mit Christophe Robin

Auch ihre berühmte Bühnenmähne bekommt die VIP-Behandlung: Christophe Robin, der Pariser Haarflüsterer der Stars, sorgt mit Shampoo und Conditioner für Volumen und Glanz. Beide Produkte reinigen sanft, pflegen intensiv und bringen Bewegung ins Haar – perfekt für Taylors ikonische „Hair Flip“-Momente auf der Bühne.

3. Luxus-Bad mit Ouai

Zum Abschluss ihrer Routine taucht Taylor ein in tropische Duftwelten. Der St. Barts Body Cleanser von Ouai (ca. 30 €) ist ihr Ticket in den Kurzurlaub: Noten von Drachenfrucht, Kokoswasser und Bergamotte verwandeln jedes Badezimmer in ein Luxus-Spa.

4. Das Geheimnis danach: Entspannung und Pflege pur

Nach dem langen Adrenalinkick einer Show gönnt sich Taylor vor allem eines: Ruhe. Im Trailer sieht man, wie sie sich ein Bad in entspannter Atmosphäre einlässt – fernab von Scheinwerfern und Fan-Trubel. Dabei setzt sie auf bewusste Self-Care-Momente: ein warmes Bad, sanfte Pflegeprodukte und viel Zeit, um Körper und Geist runterzufahren.

Fazit: Luxus hat seinen Preis

300 Dollar für eine Beauty-Routine? Für uns Normalsterbliche klingt das sündhaft teuer – für Taylor Swift ist es schlicht Teil ihres Jobs. Zwischen Bühne, Glamour und globalem Stardom gönnt sie sich Selfcare auf höchstem Niveau.