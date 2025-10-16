Kim Kardashian verrät: DAFÜR gibt sie im Jahr 1 Million Dollar aus!

Beauty kostet – und bei Kim Kardashian bedeutet das wörtlich: rund eine Million Dollar pro Jahr! In der neuesten Folge des Podcasts „Call Her Daddy“ von Alex Cooper sprach der Reality-Star ungewohnt offen über ihr Luxusleben, ihre Familie – und ihren sündhaft teuren Beauty-Alltag.

In der neuesten Folge des Erfolgs-Podcasts „Call Her Daddy“ von Alex Cooper sprach Reality-Superstar Kim Kardashian offen über ihr Leben als vierfache Mutter, ihre komplizierte Beziehung zu Ex-Mann Kanye West, die Anfänge ihrer Karriere, ihre größten viralen Momente – und darüber, warum ihr Look buchstäblich Millionen wert ist.

Kim reiht sich damit in eine eindrucksvolle Liste an A-Promis ein, die Cooper bereits zum Reden brachte: Gwyneth Paltrow, Heidi Klum, Kamala Harris, Miley Cyrus – und sogar ihre eigene Schwester Khloé Kardashian. Die Gastgeberin ist bekannt dafür, selbst die verschwiegensten Stars zum Plaudern zu bringen. Und Kim? Sie enttäuschte nicht.

Zwischen Chaos, Co-Parenting und Karriere

Im Gespräch sprach Kardashian erstaunlich offen über das Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Kanye West. „Es ist nicht immer einfach, aber ich tue alles, damit unsere Kinder sich geliebt und sicher fühlen“, verriet sie. Sie betonte, dass sie versuche, trotz öffentlicher Dramen Ruhe zu bewahren – auch wenn das mit einem der umstrittensten Künstler der Welt an ihrer Seite nicht immer gelingt.

© Getty Images

Daneben reflektierte Kim auch über ihre beeindruckende Karriere: Von ihren Anfängen als Stylistin und Assistentin von Paris Hilton bis hin zu einem der einflussreichsten Medien- und Business-Imperien der Welt. Natürlich kamen auch ihre größten viralen Momente zur Sprache – vom legendären „Break the Internet“-Shooting bis hin zu ikonischen Keeping Up With The Kardashians-Szenen, die längst Popkulturgeschichte geschrieben haben.

© Getty Images

„Ich weiß nicht, was eine Packung Milch kostet“

Trotz all des Erfolgs gab Kim zu, dass sie in manchen Lebensbereichen völlig den Bezug zur Realität verloren hat. „Ich habe kein Gefühl mehr dafür, was einfache Dinge kosten“, gestand sie lachend. „Ich würde gerne wissen, was ein Karton Milch kostet.“

© Getty Images

1 Million Dollar für Glam!

Und dann kam das Thema, das wirklich alle interessiert: ihr berühmter „Glam“. Kims Styling ist längst legendär – perfekt sitzendes Haar, makelloses Make-up, maßgeschneiderte Outfits. Auf die Frage, wie viel sie jährlich für ihr Hair- und Make-up-Team ausgibt (das mittlerweile die Größe eines Fußballteams sprengt), überlegte sie kurz – und kam dann selbst zu einer verblüffenden Erkenntnis: „Ich sollte das eigentlich wissen … es ist bestimmt rund eine Million Dollar. Dieses Haar ist nicht billig!“

© Getty Images

Ganz genau wisse sie es allerdings nicht, denn: „Wenn ich drehe oder arbeite, wird das von der Produktion übernommen. Ich versuche immer, dass ich es nicht selbst zahlen muss“, verriet sie augenzwinkernd. Bei dieser Summe – absolut verständlich. Doch Kim stellte klar: Ganz so übertrieben sei es dann doch nicht. „Fünf Millionen? Auf keinen Fall!“, lachte sie.

Fazit: Selbst für Kim Kardashian ist Luxus relativ – aber eines bleibt sicher: Wer so aussieht wie sie, zahlt eben auch den Preis dafür.