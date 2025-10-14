Maria Grazia Chiuri ist die neue Kreativdirektorin von Fendi

Das italienische Modehaus hat die ehemalige Dior-Chefdesignerin zur neuen Kreativdirektorin ernannt. Maria Grazia Chiuri kehrt damit zu jenem Haus zurück, bei der ihrer Karriere einst begann.

Es ist offiziell: Maria Grazia Chiuri übernimmt die kreative Leitung von Fendi – und kehrt damit zu jenem Haus zurück, bei dem sie ihre Karriere begann. Gemeinsam mit Silvia Venturini Fendi schrieb sie Anfang der 90er Modegeschichte und kreierte die ikonische Fendi Baguette Bag, das Symbol des 90s-Luxus.

Maria Grazia Chiuri zur neuen Kreativdirektorin von Fendi ernannt

Chiuri wird ihre erste Kollektion im Februar 2026 während der Mailänder Fashion Week präsentieren. Ihre Ernennung folgt auf Silvia Venturini Fendi, die nach dem Weggang von Kim Jones interimistisch die kreative Leitung innehatte.

Nach Stationen bei Valentino und Dior, wo sie mit feministischer Vision und moderner Eleganz beeindruckte, beginnt für Chiuri nun ein neues Kapitel: Zurück zu den Wurzeln, zurück nach Rom – und hinein in die Zukunft von Fendi.

Die Modewelt blickt gespannt nach Mailand. Mit Maria Grazia Chiuri steht Fendi vor einer neuen, aufregenden Ära.