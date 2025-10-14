In vs. out: Die Pullover-Trends für den Herbst 2025

Es wird wieder kuschelig! Welche Styles im Herbst out sind und welche wir stattdessen tragen, verraten wir hier.

Pullover gibt es im Herbst 2025 wie Sand am Meer – von klassisch bis verspielt, von elegant bis cozy. Ob bunt, in neutralen Farben, oversized oder mit auffälligen Mustern – die Auswahl war selten so groß. Eines steht fest: Strick bleibt unser Lieblingsstoff, wenn es draußen kälter wird. Kein Wunder, dass Pullover längst zum festen Bestandteil unserer Herbst- und Wintergarderobe gehören. Wir zeigen die wichtigsten Strickpullover-Trends 2025 und verraten, welche Modelle jetzt in sind und welche ausgedient haben.

Polokragen statt klassischem Rundhals

& Other Stories setzt diese Saison auf Pullover mit Polokragen. © & Other Stories

In: Polo-Pullover

Out: Schlichte Basic-Sweater

Der Preppy Style erlebt 2025 ein modisches Comeback. Statt Rugby-Shirts tragen wir jetzt elegante Polo-Pullover mit feinem Kragen und dezentem V-Ausschnitt. Besonders beliebt: Modelle aus weicher Merinowolle oder Kaschmir-Mix. Der Polo-Pulli ist das neue Basic für Minimalistinnen mit Stilbewusstsein.

Muster & Motive statt Streifenlook

Verspielte Details, kunstvolle Verzierungen und intensive Farben ziehen sich durch die Pieces der JW Anderson SS26 Kollektion. Die gesamte Frühjahr/Sommer 2026 Kollektion ist exklusiv einen Monat früher auf NET-A-PORTER gelauncht, bevor diese bei weiteren Retailern erhältlich sein wird. © Net-A-Porter

In: Jacquard, Streifen & Intarsien

Out: Pullover mit Streifen

Nach Jahren voller minimalistischer Basics darf es 2025 endlich wieder verspielt werden. Designer setzen auf auffällige Strickmuster, grafische Intarsien, Farbverläufe und sogar kleine Statements oder Symbole. Inspiriert von den 70s und 80s zeigen Labels wie Miu Miu, JW Anderson und Ganni, dass Strick wieder Spaß machen darf.

XXL-Silhouetten statt Slim Fit

In der neuen ABOUT YOU x KAVAZI-Kollektion von Schauspielerin Chryssanthi Kavazi treffen klare Schnitte und warme Materialien auf eine erdige Farbpalette.

© About You

In: Oversized Knitwear

Out: Figurbetonte Schnitte

Je größer, desto besser! Der Oversize-Trend bleibt, wird aber 2025 noch relaxter interpretiert. Locker fallende Strickpullis in XL-Formen, mit verlängerten Ärmeln oder asymmetrischen Säumen, sind das Statement der Saison.

V-Neck statt Rollkragen

Bei P&C zeigt sich Strick von seiner schönsten Seite: edle Materialien wie Cashmere und feine Wollmischungen treffen auf eine sorgfältig kuratierte Farbpalette. © Peek & Cloppenburg

In: Tiefer V-Ausschnitt

Out: Strenger Rollkragen

Der V-Neck-Pullover, lange Zeit von Rollkragen verdrängt, feiert jetzt ein stylishes Revival. Statt streng oder bieder wirkt er modern und feminin, besonders in feinem Rippstrick oder leichtem Kaschmir. Designhäuser wie Prada und Totême zeigen ihn in cleanen, minimalistischen Linien – perfekt für das angesagte Layering: etwa über einer weißen Bluse oder einem T-Shirt.

Trendfarbe 2025: Chocolate Brown

Die Herbstkollektion von comma setzt auf Chocolate als trendsetzende Farbe. © comma

In: Warme Brauntöne

Out: Neonfarben

Während Neonfarben langsam von der Bildfläche verschwinden, dominiert eine neue Farbwelt: Schokoladenbraun. Der Ton ist warm, schmeichelnd und erstaunlich vielseitig – er passt zu Camel, Grau, Weiß und sogar Pastellrosa.

Egal ob Polo, Oversize oder Muster – erlaubt ist, was sich kuschelig anfühlt und authentisch wirkt!