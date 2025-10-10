Alles zu oe24VIP
Catherine, Prinzessin von Wales
Herbst-Überraschung!

Alle tragen Dunkelrot – aber Kate zeigt, welche Farbe jetzt wirklich Trend wird!

10.10.25, 10:00
Oliv statt Burgund? Wenn es nach Prinzessin Kate geht, ist das der unerwartet schönste Farbtrend dieses Herbstes.  

Wenn es um die Trendfarben des Herbstes geht, dominieren derzeit vor allem Dunkelrot, Schokoladenbraun und Rostnuancen die Laufstege und Streetstyles. Tiefrote Mäntel, cognacfarbene Lederteile und kastanienbraune Accessoires sind überall zu sehen. Doch eine Royal beweist nun, dass auch eine unerwartete Nuance in dieser Saison zum echten Modefavoriten werden könnte: Olivgrün.

Kate macht Olivgrün zur Trendfarbe im Herbst

Am Donnerstag erschien Prinzessin Kate in Oxford und sorgte dort mit einem Look für Aufsehen. Anlass war ihr Besuch bei der gemeinnützigen Organisation Home-Start, die Familien mit kleinen Kindern unterstützt. Für den Termin entschied sich die Ehefrau von Prinz William für einen maßgeschneiderten olivfarbenen Anzug von Victoria Beckham – und das ausgerechnet am Starttag der neuen Netflix-Dokumentation „Victoria Beckham“. Zufall? Wohl eher ein modisches Statement!

Catherine, Prinzessin von Wales
Kate kombinierte den perfekt sitzenden Zweiteiler mit einem farblich abgestimmten Top und klassischen braunen Pumps, ließ ihr Haar in sanften Wellen über die Schultern fallen und strahlte dabei elegante Ruhe aus.

Recycling-Queen

Royal-Fans dürfte der Anzug bekannt vorkommen: Schon im Mai trug Kate das Ensemble, damals mit einer weißen Bluse, als sie in London den „Queen Elizabeth II Award for British Design“ überreichte. Dieses Mal setzte sie auf monochrome Harmonie – ein Detail, das den Look deutlich moderner und herbstlicher wirken ließ.

Catherine, Prinzessin von Wales
Mit ihrem Olivgrün bricht Kate elegant aus der aktuellen Trendpalette aus – und zeigt gleichzeitig, wie vielseitig diese gedeckte Farbe sein kann. Das weiche, natürliche Grün steht ihr hervorragend, unterstreicht ihre warme Ausstrahlung und könnte schnell zum neuen Geheimfavoriten der Saison werden.

