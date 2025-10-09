Modischer Fehltritt? Sarah Jessica Parker sorgt bei der NYC Ballet Gala für Aufsehen

Wo sonst, wenn nicht beim glamourösen New York City Ballet Fall Fashion Gala, treffen Couture-Träume auf Fashion-Fauxpas? Und ausgerechnet Sarah Jessica Parker, die sonst als Queen of Style und ewige Carrie Bradshaw über den Laufsteg des Lebens schwebt, hat diesmal eine Bauchlandung hingelegt.

Ist leicht schon Halloween? Als Sarah Jessica Parker am Mittwochabend bei der New York City Ballet Fall Fashion Gala 2025 in Manhattan auftauchte, hielten selbst die Fashion-Profis kurz den Atem an. Die Stil-Ikone, sonst ein Inbegriff von modischem Feingefühl, erschien in einem Look, der irgendwo zwischen gothischer Schwanensee-Inszenierung und Haute-Couture-Horrorfilm pendelte.

© Getty Images

Die Queen of Style im modischen Ausnahmezustand

Ihr Auftritt: Riesige, schwarze Engelsflügel aus Tüll, ein voluminöses Rüschenkleid mit Netz-Mieder, dazu ein strenger Dutt und rauchiges Augen-Make-up. Mutig? Absolut. Treffend? Vielleicht, wenn man das Motto der Gala nicht kennt. Denn eigentlich ging es an diesem Abend um zeitgenössische Eleganz und die Verbindung von Tanz und Design – keine Einladung zum Halloween-Vorspiel.

Trotzdem: Man muss Parker zugutehalten, dass sie immer für einen modischen Moment sorgt. An ihrer Seite blieb Ehemann Matthew Broderick brav im Hintergrund – Gentleman, schwarzer Smoking, kein modisches Risiko. Vielleicht wusste er: neben diesen Flügeln kann sowieso keiner glänzen.

© Getty Images

Glamour, Drama & ein Hauch Fashion-Cabaret

Die NYC Ballet Gala gilt jedes Jahr als Treffpunkt von Mode, Kunst und High Society. Designer entwerfen maßgeschneiderte Kostüme für die Tänzer, während auf dem roten Teppich die Grenzen zwischen Runway und Theater verschwimmen. Und genau das war auch diesmal zu sehen: große Gesten, noch größere Kleider – und ein bisschen zu viel Drama.

© Getty Images

Nicole Ari Parker, SJPs Co-Star aus "And Just Like That", brachte buchstäblich Feuer auf den Red-Carpet. Ihr rotes Seidenkleid mit Tüll-Rüschen und fließendem Rock war das Gegenteil von Sarahs düsterem Statement.

© Getty Images

Dann natürlich Julia Fox – die unangefochtene Königin des Mode-Extrems. Ihr avantgardistisches Kleid umschlang ihre Kurven wie ein Kunstwerk, kombiniert mit limonengrünen High Heels und lila Haarspitzen.

Am Ende war es wie immer bei der NYC Ballet Gala: ein bisschen Ballett, viel Tüll und noch mehr Gesprächsstoff.