Sarah Jessica Parker im Fashion-Talk: "Gibt kein richtig oder falsch"

Sarah Jessica Parker ist das neue Gesicht der Zalando Frühlings-/Sommer-Kampagne. Im Interview spricht die preisgekrönte Schauspielerin und Produzentin darüber, was Mode für sie bedeutet, warum es keine falschen Outfit-Entscheidungen gibt – und wie man im Frühling modisch selbstbewusst durchstartet.

„Was ziehe ich an?“ Diese Frage stellen wir uns nicht nur morgens vor dem Kleiderschrank – auch Zalando nimmt sie sich in der neuen Frühlings-/Sommer-Kampagne vor. Und wer könnte sie besser beantworten als Stilikone Sarah Jessica Parker? Als Gesicht der Kampagne zeigt sie nicht nur, wie viel Spaß Mode machen kann, sondern auch, wie sich die neuesten It-Pieces des Online-Retailers stilvoll kombinieren lassen.

Und wer Sarah Jessica Parker kennt, weiß: Sie versteht es wie keine andere, Mode zu einem Statement zu machen. Als Carrie Bradshaw hat sie uns in „Sex and the City“ gezeigt, wie man mit High Heels die Straßen New Yorks erobert, im ikonischen Tutu die City unsicher macht und das kleine Schwarze alltagstauglich stylt. Aber auch abseits der Leinwand bleibt sie ein absolutes Fashion-Vorbild. Gemeinsam mit dem italienischen Singer-Songwriter Mahmood lädt SJP in der neuen Zalando-Kampagne dazu ein, Mode als Bühne der eigenen Persönlichkeit zu sehen – und jeden Moment mit Stil zu feiern.

Sarah Jessica Parker, zusammen mit dem italienischen Singer-Songwriter Mahmood, erwecken die Kampagne zum Leben und erzählen, wie sie einen selbstbewussten Style gefunden haben. © Zalando ×

Sarah Jessica Parker im Talk über ihren persönlichen Stil und selbstbewusste Frühlingslooks

Ihre Rollen, ob auf der Leinwand oder im echten Leben, vermitteln oft Selbstbewusstsein und Individualität. Welche wichtigen Lektionen über Authentizität und Selbstsicherheit haben Sie aus Ihrer Karriere gezogen und wie beeinflussen diese Ihren persönlichen Stil?

Sarah Jessica Parker: Ich bin kein Fan davon, Ratschläge in Sachen Stil zu geben oder anzunehmen. Persönlicher Stil sollte sich daran orientieren, was einem selbst gefällt und wobei man sich authentisch fühlt. Was für mich passt, ist für andere eben anders, und das ist auch gut so. Wenn man sich für sich selbst anzieht und sich in seiner Kleidung wohlfühlt, ist das ein echter Boost für das Selbstbewusstsein.

Sie sind bekannt für Ihre Detailgenauigkeit. Wenn Sie an die Creative Direction und das Styling der Zalando-Kampagne denken, welche Details waren Ihnen besonders wichtig und wie haben diese den Gesamtlook der Kampagne beeinflusst?

Parker: Mir war vor allem wichtig, dass sich das Zalando-Team wohlfühlt und von den Looks begeistert ist. Wir hatten am Ende mehr Material als geplant, weil alles, was wir bei den Anproben hatten, einfach toll aussah. Es hat Spaß gemacht, neue und interessante Kombinationen zu finden, und ich glaube, wir waren alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Die Mode steht im ständigen Dialog mit der Popkultur. Inwiefern spiegelt die Zalando-Kampagne Ihrer Meinung nach den aktuellen Zeitgeist wider und was macht

sie für 2025 relevant?

Parker: Ich glaube, es gibt unzählige Möglichkeiten, ein Kleidungsstück zu tragen oder zu stylen, und Zalando bietet eine tolle Auswahl, die man nach Belieben kombinieren kann, um seinen eigenen Stil zu betonen. Man kann zum Beispiel auch Vans zu einem Kleid tragen! 2025 gibt es keine starren Moderegeln mehr.

Mit Ihrem umfassenden Modewissen: Gibt es einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Ära, die Sie immer wieder anzieht? Was macht sie so besonders für Sie?

Parker: Ich liebe Vintage-Teile, aber es gibt auch viele zeitgenössische Designer*innen, die großartige Arbeit leisten. Ich weiß ziemlich genau, welche Farben, Formen und Schnitte mir stehen, aber ich probiere auch gerne Neues aus.

Viele bewundern Ihre modische und persönliche Risikobereitschaft. Gab es mal einen Versuch, der daneben ging, aus dem Sie aber etwas gelernt haben?

Parker: Mir fällt wirklich kein konkretes Beispiel ein. Ich stehe zu jeder modischen Entscheidung, die ich getroffen habe, auch wenn ich heute vielleicht anders entscheiden würde. Jeder hat eine eigene Meinung, aber wenn man sich in einem Outfit wohl gefühlt hat, hat man alles richtig gemacht.

Die Zalando Kampagne unterstreicht die Rolle der Mode als Mittel zum Geschichtenerzählen. Wenn Sie ein Outfit aus Ihrer Vergangenheit wählen könnten, das einen wichtigen Moment in Ihrem Leben symbolisiert, welches wäre das und warum?

Parker: Wahrscheinlich etwas aus den frühen Sex and the City“-Zeiten, wie das Tutu aus dem Vorspann. Diese Serie war ein entscheidender Moment in meinem Leben und meiner Karriere, aber auch in der Mode weltweit.

Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele verschiedene Rollen angenommen und an vielen Projekten mitgewirkt. Gibt es etwas, das Sie noch nicht ausprobiert haben, aber in Zukunft unbedingt angehen möchten?

Parker: Ich bin dankbar, dass meine Neugier mich schon zu so vielen neuen und spannenden Möglichkeiten geführt hat, von denen ich nie geträumt hätte. Mein Fokus liegt dieses Jahr auf den vielen Büchern, die ich für den Booker Prize lesen muss, aber wer weiß, was als nächstes kommt? Es gibt noch viel zu entdecken!

Die Kampagne befasst sich mit der universellen Frage „Was zieh ich an?“, die Sie als Ausdruck der Kreativität sehen. Inwiefern beeinflusst die Art, wie wir uns kleiden, Ihrer Meinung nach unser Auftreten in der Welt, über die Mode hinaus?

Parker: Mode ermöglicht es Menschen, zu kommunizieren. Sie drückt die eigene Identität aus, ermöglicht Experimente, betont die Individualität, spiegelt Werte wider und beeinflusst die Wahrnehmung. Kleidung kann Emotionen auslösen und das Selbstbewusstsein stärken. In der Mode gibt es kein Richtig oder Falsch.