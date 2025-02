× Zalando Visionary Award 2025: Diese Designerinnen prägen die Mode von morgen

Auch 2025 verlieh Zalando im Rahmen der Copenhagen Fashion Week den Zalando Visionary Award. MADONNA war vor Ort und hatte die Gelegenheit, die drei Finalistinnen kennenzulernen und ihre Philosophie hautnah zu entdecken.

Bei der Copenhagen Fashion Week wurden dieses Jahr nicht nur die neuesten Trends der heißesten Skandi-Labels vorgestellt, sondern auch ein Blick in die Zukunft der Modebranche gewährt. Im Mittelpunkt stand auch dieses Jahr wieder der Zalando Visionary Award, eine Auszeichnung, die Kreativität, Nachhaltigkeit und soziales Engagement feiert. Zum dritten Mal würdigte der Online-Retailer damit aufstrebende Talente, die den Status Quo der Modebranche hinterfragen und die Zukunft der Mode mitgestalten.

Zalando Visionary Award 2025

Die Finalistinnen für 2025 – IAMISIGO, FEBEN und Rave Review – überzeugten mit mutigen Ideen und ihrem Einsatz für Inklusion. Von surrealistischen Kreationen über die Wiederbelebung afrikanischer Handwerkstraditionen bis hin zu innovativem Upcycling setzen sie auch in puncto Design neue Maßstäbe.

Beim Finalist Showcase sowie bei einem von Zalando präsentierten Panel-Talk, erhielten die drei Finalistinnen die Möglichkeit, ihre Vision und die Philosophie hinter ihren Labels vorzustellen. Am Ende fiel die Entscheidung der Jury auf IAMISIGO als Gewinnerin des Zalando Visionary Awards 2025. Das von Bubu Ogisi in Nigeria gegründete Label verbindet traditionelle afrikanische Textilien mit avantgardistischen Designs und definiert Mode im kulturellen Kontext neu.

Doch auch die Designs von FEBEN und Rave Review haben uns fasziniert – und zeigen, wie vielseitig die Mode von morgen sein kann. Wir stellen alle drei Finalistinnen vor und werfen einen genaueren Blick auf ihre einzigartigen Konzepte.

IAMISIGO: Tradition trifft auf avantgardistische Vision

© Zalando / PR ×

IAMISIGO verbindet traditionelle afrikanische Textilkunst mit innovativem Design. Durch die Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern aus verschiedenen Regionen des Kontinents bewahrt und erneuert Ogisi jahrhundertealte Techniken – und schafft tragbare Kunstwerke, die tief im kulturellen Erbe verwurzelt sind. Mit einem starken Fokus auf Storytelling hinterfragt sie Geschlechterrollen und zeigt, wie Mode als Mittel für positive Veränderung wirken kann.

© IAMISIGO ×

„Für mich war es immer wichtig, ungehörte Geschichten durch Textilien zu erzählen“, sagt Ogisi. So ließ sie sich für eine ihrer Kollektionen von den mystischen Nkisi-Nkondi-Figuren inspirieren – spirituellen Schutzsymbolen, die in kongolesischen Gemeinschaften über Generationen hinweg verehrt wurden.

© IAMISIGO ×

IAMISIGO setzt bewusst auf soziale Verantwortung, indem das Label mit Handwerkern aus ländlichen Regionen zusammenarbeitet und deren Wissen bewahrt. „Die wahre Magie passiert abseits der Städte, in den entlegensten Orten, wo Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird.“

FEBEN: Surrealistische Coolness mit globalen Wurzeln

© Zalando / PR ×

Die in London ansässige Designerin FEBEN, geboren in Äthiopien und aufgewachsen in Schweden, vereint in ihrem gleichnamigen Label kulturelle Vielfalt mit einer surrealistischen Ästhetik. Ihre Kollektionen spielen mit optischen Illusionen, gewagten Silhouetten und lebhaften Mustern – und schaffen so eine kraftvolle visuelle Sprache.

© FEBEN ×

„Meine Designs reflektieren meine Identität und die Erfahrungen, die ich als schwarze Frau auf der ganzen Welt gesammelt habe“, erklärt FEBEN. Auch Nachhaltigkeit und Inklusion sind zentrale Werte ihrer Arbeit. Sie kooperiert mit kleinen Kunsthandwerksbetrieben in Accra, Ghana, die zum Beispiel aus recyceltem Plastik wunderschöne Perlenaccessoires herstellen.

© FEBEN ×

Mit ihren Entwürfen stellt FEBEN die Konventionen der Modeindustrie infrage: „Die Branche ist elitär und von Klassensystemen geprägt. Für mich ist es wichtig, ein Gegenbild zu schaffen – eines, in dem sich Menschen willkommen und gesehen fühlen.“

Rave Review: Upcycling als Kunstform

© Zalando / PR ×

Das schwedische Label Rave Review, gegründet von Josephine Bergqvist und Livia Schück, zeigt, wie Deadstock- und Vintage-Stoffe ein neues Leben erhalten können. Alte Textilien erhalten eine völlig neue Bedeutung und verbinden Avantgarde mit High Fashion.

© Rave Review ×

„Rave Review ist ein Spiel mit Herkunft – sowohl in Bezug auf die Materialien als auch in einem tiefergehenden, konzeptionellen Sinn“, so die Designerinnen. Jedes Stück ist einzigartig, geprägt von handwerklicher Präzision und einem Bewusstsein für die Geschichte der verwendeten Materialien.

© Rave Review ×

Neben ihren Kollektionen beeindruckt auch die Vision der Marke. Der innovative Ansatz der Designerinnen zeigt sich auch im Casting, bei dem Diversität eine große Rolle spielt: „Wir wollen eine ‚freundliche‘ Brand sein – offen, zugänglich und inklusiv. Mode sollte keine Barrieren schaffen, sondern Menschen verbinden.“

Visionäre Mode für eine nachhaltige Zukunft

Die Gewinnerin und zwei Finalistinnen des Zalando Visionary Award 2025 beweisen, dass Nachhaltigkeit und Innovation vereint werden können. Ob durch IAMISIGOs meisterhafte Handwerkskunst, FEBENs surrealistische Ästhetik oder Rave Reviews kreative Upcycling-Ansätze – jede Marke gibt einen einzigartigen Blick auf die Mode von morgen.

Dank Zalando erhalten diese Designerinnen die Gelegenheit, ihre Visionen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und die Modewelt nachhaltig zu prägen.

IAMISIGO wird nicht nur mit finanzieller Unterstützung ausgezeichnet, sondern erhält auch die Möglichkeit, ihre Frühjahr-/Sommerkollektion 2026 auf der Copenhagen Fashion Week im August vorzustellen. Darüber hinaus profitiert die Siegerin von einem intensiven Mentoring-Programm und wertvollen Branchenkontakten – eine außergewöhnliche Chance, ihre Visionen weiter zu verwirklichen.