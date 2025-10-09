Alles zu oe24VIP
Dolly Parton, Entertainer
Gesundheits-Update

Dolly Parton spricht Klartext: "Ich bin noch nicht tot"

09.10.25, 06:05 | Aktualisiert: 09.10.25, 10:35
Die Country-Legende sei "noch nicht bereit zu sterben"

Mit den Worten "Ich bin noch nicht tot!" hat eine sehr lebendig wirkende Dolly Parton die Sorgen ihrer Fans über ihren Gesundheitszustand zerstreut. "Es kursieren einfach viele Gerüchte, aber ich dachte mir, wenn Ihr es von mir hört, wisst Ihr, dass es mir gut geht", sagte die 79-jährige Country-Legende am Mittwoch in einem im Onlinedienst Instagram veröffentlichen Video.

Sie sei "noch nicht bereit zu sterben", sagte die Sängerin. "Ich glaube nicht, dass Gott mit mir fertig ist, und ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit." In der auf ihrem offiziellen Konto geteilten Aufnahme dankte Parton der Öffentlichkeit für ihre Anteilnahme, betonte jedoch, dass sie keineswegs dem Tod nahe sei.

Schwester hatte Besorgnis ausgelöst

Dolly Partons Schwester hatte zuvor mit der Aufforderung, für die unter gesundheitlichen Problemen leidende Sängerin zu beten, Besorgnis und Verwirrung ausgelöst. "Vergangene Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet", schrieb Freida Parton am Dienstag im Onlinedienst Facebook und bat die Fans der 79-Jährigen, ebenfalls für sie zu beten. Stunden später schrieb sie in einem weiteren Beitrag, sie habe "niemandem Angst machen oder es so ernst klingen lassen wollen".

Dolly Parton hatte Ende September ihre für Dezember geplante Konzertreihe in Las Vegas wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Einzelheiten nannte die Sängerin nicht, sie verriet aber, dass sie sich auf Anraten ihrer Ärzte behandeln lassen müsse. Selbstironisch fügte Parton bei der Absage hinzu, es sei offensichtlich an der Zeit für ihren "100.000-Meilen-Check-up" - damit sei aber nicht "die übliche Fahrt zu meinem Schönheitschirurgen" gemeint.

Die Sängerin kündigte gleichzeitig an, dass sie ihre Karriere fortsetzen und die Konzerte im September 2026 nachholen werde.

