"Bitte betet für sie!" Dolly Partons Schwester schockt Fans mit Ansage zu Gesundheitszustand

Wie schlimm steht es um die Country-Legende wirklich?

Was ist los bei Dolly Parton und wie geht es ihr wirklich? Partons Schwester hat die Fans gebeten, für die amerikanische Country-Sängerin zu beten, die letzte Woche aufgrund nicht näher bezeichneter gesundheitlicher Probleme einen bevorstehenden Auftritt in Las Vegas verschoben hat.

Mehr zum Thema

Auftritte verschoben

Die 79-jährige Country-Musiklegende hat die Konzerte im Dezember verschoben und ihren Fans mitgeteilt, dass sie „einige Eingriffe“ benötige, um ihre anhaltenden „gesundheitlichen Probleme“ zu behandeln.

© Dolly Parton - Guinness World Records

Gesundheit

Parton gab keine Details zu ihren gesundheitlichen Problemen bekannt , musste jedoch kürzlich ihre Teilnahme an einer Veranstaltung in Dollywood absagen, nachdem bei ihr ein Nierenstein diagnostiziert worden war, der ihr laut eigener Aussage „große Probleme“ bereitete.

© Getty Images

Gebetet

Freida Parton schrieb auf Facebook: „Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht für meine Schwester Dolly gebetet. Viele von Ihnen wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat.“

Mit mir beten

„Ich glaube fest an die Kraft des Gebets und habe mich dazu entschlossen, alle Menschen auf der Welt, die sie lieben, zu bitten, Gebetskrieger zu sein und mit mir zu beten.“ Freida beendete ihre Botschaft mit einer optimistischen Note. „Sie ist stark, sie wird geliebt, und angesichts all der Gebete, die für sie gesprochen werden, weiß ich in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird“, schrieb sie.