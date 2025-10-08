Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Dolly Parton, Entertainer
© de24

Wie geht es ihr?

"Bitte betet für sie!" Dolly Partons Schwester schockt Fans mit Ansage zu Gesundheitszustand

08.10.25, 10:16
Teilen

Wie schlimm steht es um die Country-Legende wirklich?

Was ist los bei Dolly Parton und wie geht es ihr wirklich? Partons Schwester hat die Fans gebeten, für die amerikanische Country-Sängerin zu beten, die letzte Woche aufgrund nicht näher bezeichneter gesundheitlicher Probleme einen bevorstehenden Auftritt in Las Vegas verschoben hat.

Mehr zum Thema

Auftritte verschoben

Die 79-jährige Country-Musiklegende hat die  Konzerte im Dezember  verschoben und ihren Fans mitgeteilt, dass sie „einige Eingriffe“ benötige, um ihre anhaltenden „gesundheitlichen Probleme“ zu behandeln.

© Dolly Parton - Guinness World Records

Gesundheit

Parton gab keine Details zu ihren  gesundheitlichen Problemen bekannt , musste jedoch kürzlich ihre Teilnahme an einer Veranstaltung in Dollywood absagen, nachdem bei ihr ein Nierenstein diagnostiziert worden war, der ihr laut eigener Aussage „große Probleme“ bereitete.

Dolly Parton Dean
© Getty Images
 

Gebetet

Freida Parton schrieb auf Facebook: „Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht für meine Schwester Dolly gebetet. Viele von Ihnen wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat.“ 

 

 

Mit mir beten

„Ich glaube fest an die Kraft des Gebets und habe mich dazu entschlossen, alle Menschen auf der Welt, die sie lieben, zu bitten, Gebetskrieger zu sein und mit mir zu beten.“ Freida beendete ihre Botschaft mit einer optimistischen Note. „Sie ist stark, sie wird geliebt, und angesichts all der Gebete, die für sie gesprochen werden, weiß ich in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird“, schrieb sie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden