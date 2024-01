Speed-Stars greifen im Training voll an

Nach Platz zwei in der ersten Session will Oti Striedinger heute wieder zuschlagen.

Nach fünf Saison-Abfahrten ohne Podest hoffen unsere dezimierten Abfahrer ausgerechnet in Kitzbühel auf den Turnaround. Auf der präparierten vielleicht schwierigsten Abfahrtsstrecke der Welt startet um 11.30 Uhr das 2. Training.

Am Freitag steigt die 1. Abfahrt

Cameron Alexander war am Dienstag auf der Streif in 1:57,06 Minuten schneller als der Kärntner Otmar Striedinger (+0,47 Sek.), der als Zweiter bester Österreicher wurde. Auch der Steirer Stefan Babinsky (+0,82) fuhr als Vierter ins Spitzenfeld. Wengen-Sieger Marco Odermatt deckte seine Karten noch nicht auf. Am Freitag steht die erste Abfahrt auf dem Programm, ehe am Samstag (jeweils 11.30 Uhr/live ORF 1) die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt stattfindet.