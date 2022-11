Marco Odermatt ist ein Schweizer Skirennfahrer, welcher in den Disziplinen Super-G, Abfahrt und Riesenslalom aktiv ist.

Odermatt wurde am 08. Oktober 1997 in Stans, einer politischen Gemeinde und Hauptort des Kantons Nidwalden, in der Schweiz geboren. Nach dem Besuch der Sportmittelschule in Engelberg nahm er als 16-Jähriger erstmals an nationalen Juniorenrennen und FIS-Rennen teil. Zu seinen Paradedisziplinen gehörten schon damals der Super-G und der Riesenslalom.

Erfolge

Schon in jungen Jahren konnte Odermatt sich zum fünfmaligen Juniorenweltmeister bei den Juniorenweltmeisterschaften 2018 in Davos küren. Gold gewann der damals 20-Jährige in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination und im Mannschaftswettbewerb.

Des weiteren feierte er diverse Erfolge in den FIS-Weltcuprennen. Dabei konnte er den Gesamtweltcup, aber auch bei den olympischen Spielen gewinnen.