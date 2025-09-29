Alles zu oe24VIP
Dolly Parton, Entertainer
Hört nicht auf

Dolly Parton: Große Sorge um Country-Legende - sie muss Shows wegen OPs verschieben

29.09.25, 10:32
Sie erklärte: "Meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche".

Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen.

Gesundheitliche Probleme

"Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche", schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.

Weiter Arbeit

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, so die 79-Jährige. Die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") betonte: "Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt." Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, "damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin".

