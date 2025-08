Dolly Parton wird zur Guinness-Weltrekord-IKONE gekürt – 11 Rekorde für die Country-Legende

Dolly Parton wurde von Guinness World Records zur „IKONE“ ernannt. Mit 11 Rekorden, darunter „Meiste Jahrzehnte mit Top-20-Hits“ und „Meiste Hits in US-Country-Charts einer Frau“, zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten.



Die Ehrung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen von Guinness World Records statt. Parton, 79 Jahre alt, erhielt das „ICON“-Zertifikat in ihrem Studio in Nashville, Tennessee. Guinness-Redakteur Craig Glenday betonte, dass Parton nicht nur eine gefeierte Musikerin sei, sondern auch über ihre Musik hinaus Einfluss nehme. Besonders hervorgehoben wurden ihre Projekte wie die Imagination Library, die kostenlose Bücher an Kinder verteilt, sowie ihre Initiativen in den Bereichen Armutsbekämpfung, Bildung und medizinische Forschung.

Legendenstatus verdient

Mit dieser Auszeichnung reiht sich Parton in eine Liste prominenter Persönlichkeiten ein, die zuvor den „ICON“-Status erhielten, darunter Beyoncé, Taylor Swift, Sir Paul McCartney und Sir Elton John.

Herausragende Karriere-Daten

Dolly Partons Karriere ist geprägt von zahlreichen Erfolgen und Auszeichnungen. Sie ist bekannt für Hits wie „Jolene“, „Coat of Many Colors“ und „I Will Always Love You“, das später von Whitney Houston weltberühmt gemacht wurde. Parton hat über 100 Millionen Alben verkauft und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 11 Grammy Awards und eine Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.

Fazit

Die Verleihung des Icon-Zertifikats würdigt eine Karriere, die sämtliche Genregrenzen sprengt – sei es musikalisch als Queen of Country, oder durch humanitäres Wirken. Für Dolly Parton bedeutet diese Auszeichnung: ein Leben voller Meilensteine und ein Vorbild für kommende Generationen.