× Dolly Parton: Musical-Abbruch wegen homophober Beleidigungen

Just LGBTQ+ Ikone Dolly sieht sich nun mit homophoben Vorwürfen konfrontiert. In Manchester kam es bei einem Dolly Parton Musical zum Eklat: Eine Besucherin war über eine schwule Figur so angewidert, dass die Aufführung unterbrochen werden musste.

Sie gilt als eine der Ikonen der LGBTQ+ Bewegung und sprach sich schon 2014 offen für gleichgeschlechtliche Hochzeiten aus, doch jetzt wird Country-Music-Queen Dolly Parton („9 to 5“) von der bitteren Realität eingeholt.Das von Dolly inspirierte Musical „Here You Come Again“ musste in Manchester wegen homophober Beleidigungen mitten in der Show unterbrochen werden!

Stevie Webb, der im Musical einen Superfan der Country-Musik-Ikone spielt, sagte, ein Vorfall im Opernhaus habe dazu geführt, dass die gesamte Besetzung „die Bühne verlassen musste, weil eine Frau so angewidert war, dass es eine schwule Figur gab“.

Auf TikTok schrieb er, dass es auf den Vorfall vom vergangenen Mittwoch am Wochenende zu ähnlichem Ärger gekommen sei, als ein Mann aus dem Publikum entfernt werden musste. „Wir leben in dieser Branche in einer Art Blase. Aber durch das Land zu reisen und zu sehen, wie viele Menschen es buchstäblich nicht ertragen können, einen schwulen Menschen auf der Bühne zu sehen – das ist verrückt.

ATG Entertainment, Betreiber des Manchester-Theaters, erklärte gegenüber der BBC, dass man bei solchen Vorfällen eine „Nulltoleranz“-Haltung verfolge.