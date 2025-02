× Auftakt für »Grease« zum Bestpreis auf Ticket24.at

Ab heute und bis inlusvie bis 23. Februar stoppt der Musical-Klassiker "Grease" gleich 16 mal im Wiener Museumsquartier. Auf ticket24 erhalten sie die begehrten Karten jetzt mit 20 Euro Ermäßigung.

„Wir bringen die größte Party des Jahres nach Wien!“ Ab heute zünden Lottie Power und Ben Darcy im Museumsquartier den Musical-Hit des Jahres. Nach 3.388 ausverkauften Vorstellungen am Broadway und dem 70er Jahre Kultfilm mit John Travolta und Olivia Newton-John stoppt "Grease" jetzt bis zum 23. Februar gleich 16 mal in Wien.

Umrahmt von Welthits wie "Summer Nights" oder "You‘re the One That I Want" entführt die freche, direkt vom Londoner Westend importierte Neuinszenierung mit einer energiegeladenen Show in die 50er-Jahre – eine Ära von Petticoats, Lederjacken und Rock‘n‘Roll.

