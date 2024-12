× Hit-Musical „Grease“: Nach Premieren-Triumph in München zum Bestpreis in Wien

Die Weltpremiere im München wurde gefeiert. Vom 11. bis 23. Februar tanzt der Musical-Klassiker "Grease" gleich 16 Mal im Wiener Museumsquartier an. Auf ticket24 erhalten sie die begehrten Karten jetzt mit 20 Euro Ermäßigung.

„Das ist ein absolutes Gute-Laune-Musical, etwas das wir ihn diesen schweren Zeiten gerade ganz nötig brauchen können!“ Vom 11. bis 23. Februar bringen Lottie Power (Sandy) und Ben Darcy (Danny) den Musical-Hit "Grease" gleich 16 Mal ins Wiener Museumsquartier. Bereits am Donnerstag feierten 1.200 Fans die Weltpremiere im Deutschen Theater München.

Begleitet von legendären Evergreens wie „Summer Lovin’“, „Greased Lightning“ und „You’re The One That I Want“ sorgte die Vorstellung für eine unvergleichliche Stimmung, die an einen echten Highschool-Prom erinnerte. Das Publikum sang begeistert mit und ließ sich von der energiegeladenen Show in die 50er Jahre entführen – eine Ära von Petticoats, Lederjacken und Rock’n’Roll.

Der Cast wurde mit Standing Ovations gefeiert, und auch das Kreativteam um Regisseur James Grieve und Produzent Martin Flohr wurde mit tosendem Applaus für die spektakuläre Inszenierung, die detailreichen Choreografien und das eindrucksvolle Bühnenbild gewürdigt.

Für das Wien Gastspiel wollen Power und Darcy dann sogar die Münchener Premiere übertreffen: „Wir bringen die größte Party des Jahres nach Wien. Die Songs sind ja alle fix in unsere DNA verankert.“