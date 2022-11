Australien gibt WM-Kader bekannt

Der australische Fußballverband hat am Dienstag seinen Kader für die WM-Endrunde in Katar bekanntgegeben.

Teamchef Graham Arnold setzt auf sechs Profis, die in der heimischen A-League unter Vertrag stehen. Den Großteil des Aufgebots bilden Legionäre in Schottland (7). Die bekanntesten Akteure der Australier sind Aaron Mooy, Mittelfeldmotor bei Celtic Glasgow, Kapitän Mathew Ryan, der beim FC Kopenhagen das Tor hütet oder Ex-Bundesliga-Profi Mathew Leckie, der u.a. für Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC in Deutschland spielte.

Für mediales Echo sorgte Ersatztorhüter Andrew Redmayne, der bei den interkontinentalen Play-offs für die Weltemisterschaft gegen Peru in der 118. Minute eingewechselt wurde und den entscheidenden Elfmeter hielt. Damit qualifizierten sich die Socceroos für die Endrunde in Katar 2022.

Australien startet am Dienstag, den 22. November gegen Frankreich in das Turnier. Es folgen die Gruppenspiele gegen Tunesien (26.11.) und Dänemark (30.11.)

Der 26-Mann-Kader von Australien für die WM in Katar 2022:



Tor: Andrew Redmayne (Sydney FC), Matthew Ryan (FC Kopenhagen), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)



Verteidigung: Nathaniel Atkinson (Hearts of Midlothian), Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Albirex Niigata), Fran Karacic (Brescia), Joel King (Odense BK), Kye Rowles (Hearts of Midlothian), Harry Souttar (Stoke City), Bailey Wright (Sunderland)



Mittelfeld: Keanu Baccus (St. Mirren), Cammy Devlin (Hearts of Midlothian), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Jackson Irvine (St. Pauli), Riley McGree (Middlesbrough), Aaron Mooy (Celtic Glasgow)



Angriff: Martin Boyle (Hibernian FC), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Craig Goodwin (Adelaide United), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Awer Mabil (Cádiz), Jamie Maclaren (Melbourne City FC)