× oe24 holt Michelle nach Wien – zum Bestpreis auf ticket24.at

Am 13. Februar 2026 zündet Schlager-Queen ihre Abschiedsshow "Flutlicht" in der Wiener Stadthalle. Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets sogar um 20 Euro ermäßigt!

Sie ist neben Helene Fischer und Andrea Berg die größte Königin des Schlagers und immer für eine Aufregung gut. Seit 30 Jahren mischt Michelle mit zeitlosen Klassikern wie „Idiot“, „Wer Liebe lebt“ oder „Nicht verdient“ die Charts auf: 4,5 Millionen verkaufte CDs, gleich sechs Goldene Schallplatten in Österreich und zwei Amadeus Awards.

© Christian Barz ×

© Getty Images ×

Jetzt kündigt sie mit dem selbstbewussten Blick zurück auf eine beeindruckende Karriere

die Abschieds-Tournee unter dem Motto „Flutlicht“ an und zündet dabei am 13. Februar 2026 mit ihrem großen oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle ihre allerletzte Österreich-Show. Die Tickets für das Schlagerfeuerwerk gibt’s ab sofort bei oeticket, Wien-Ticket und unter stadthalle.com

© Christian Barz ×

Mit oe24 sind Sie beim großen Österreich-Abschied von Schlager-Königin Michelle am 13. Februar 2026 in der Wiener Stadthalle zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at gibt’s die begehrten Karten jetzt sogar um 20 Euro ermäßigt. Gleich reinklicken!

© Getty Images ×

Ihre letzte Tour verspricht ein krönender Abschluss ihrer beeindruckenden Karriere zu werden. Michelles Konzerte sind bekannt für ihre beeindruckende Bühnenshow und da wird ihre letzte Tournee „Flutlicht“ keine Ausnahme sein. Die Fans können sich auf eine fesselnde Inszenierung, beeindruckende Lichteffekte und eine energiegeladene Darbietung freuen. Michelle und ihre großartige Band werden die Bühne zum Beben bringen und das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Musik verzaubern. Die Setlist ist wie immer sorgfältig ausgewählt, um den Fans eine perfekte Mischung aus neuen und beliebten Liedern zu bieten. Natürlich sind auch ihre neuesten Singles wie "So oder so" und „Falsch dich zu lieben“ mit dabei.