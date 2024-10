× Swift-Show zum Bestpreis auf Ticket24.at

Am 1. Mai ertönen die größten Hits von Taylor Swift in der Wiener Stadthalle. Die Tribute Show „One Night Of Taylor“ soll den enttäuschten Swifties Trost spenden. Mit Ticket24.at Sind sie jetzt zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets sogar um 20 Euro ermäßigt!

Im August stürzte die Terror-Drohung 195.000 Swifties ins Tal der Tränen. Alle drei Konzerte von Taylor Swift im Happel Stadion mussten abgesagt werden und werden auch nicht mehr nachgeholt. Jetzt sorgt oe24 für einen würdigen Ersatz. Am 1.Mai ertönen die größten Hits der Pop-Queen in der Wiener Stadthalle. Bei der atemberaubenden Tribute Show „One Night Of Taylor“, die sich an der Rekord-Tour „Eras“ orientiert.

Mit oe24 sind Sie beim Swift-Hit zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für „One Night Of Taylor" am 1. Mai in der Wiener Stadthalle jetzt sogar um 20 Euro ermäßigt.



Die neue, aufwändig am Londoner Westend entwickelte Arena-Show bringt die Fans so nah wie möglich an ein Konzerterlebnis des erfolgreichsten Popstars der Gegenwart. Mit Live-Band, tollen Choreografien, spannenden Kostümen, einer beeindruckenden Bühne, sowie aufregendem LED- und Lichtdesign. „Unsere Produktion bringt das perfekte Taylor-Feeling auf die Bühne“, versprechen die Produzenten.

Die Setlist von „One Night Of Taylor“ ist von der "Eras"-Show inspiriert und lässt somit 200-Millionen-fach verkauft Welthits wie „Shake It Off“, „Cruel Summer“ oder „Anti-Hero“ erstmals live in Wien erklingen.