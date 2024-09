Neuer Wien-Termin lässt Swifties jubeln

Am 1. Mai ertönen die größten Hits von Taylor Swift in der Wiener Stadthalle. Die Tribute Show „One Night Of Taylor“ soll den enttäuschten Swifties Trost spenden.

Die drei Wien-Konzerte von Taylor im Happel Stadion mussten wegen Terror-Drohung abgesagt werden. Jetzt gibt’s einen Ersatz. Am 1.Mai ertönen ihre Hits in der Wiener Stadthalle. Bei der Tribute Show „One Night Of Taylor“.



Die neue, aufwändig in England produzierte Arena-Show, bringt die Fans so nah wie möglich an ein Konzerterlebnis des erfolgreichsten Popstars unserer Zeit und lässt euch dieses gemeinsam feiern. Tolle Choreografien, eine beeindruckende Bühne, sowie aufregendes LED- und Lichtdesign sorgen zusammen mit einer hochkarätigen Live-Band für ein Konzerterlebnis, das nicht nur Swifties begeistern wird. Jetzt kommt mit "One Night Of Taylor" die weltweit spektakulärste Taylor Swift Tribute Show erstmals nach Wien. „Unsere Produktion bringt das perfekte Taylor-Feeling auf die Bühne“, versprechen die Produzenten. „Eine Liveband und Tänzer sorgen für die perfekte Grundlage, um die Musik der erfolgreichsten Popkünstlerin unserer Zeit zu feiern.“

Tickets für das einzige Österreich Konzert gibt es ab Dienstag, den 17. September ab 14 Uhr bei oeticket und ticket24.at