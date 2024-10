× Taylor Swift wird mit Glitzer-Sommersprossen zum funkelnden Hingucker

Taylor Swift kam am Montag zum Spiel der Kansas City Chiefs, um ihren Freund und Footballstar Travis Kelce anzufeuern. Dabei sorgte die Pop-Ikone mit ihrem ausgefallenen Make-up für Aufsehen.

Wenn Taylor Swift auftaucht, zieht sie alle Blicke auf sich. So stahl die Sängerin auch beim gestrigen Football-Spiel ihres Freundes allen die Show. Nachdem sie die beiden vorangegangenen Spiele verpasst hatte, legte sie am Montagabend wieder einen modischen Auftritt hin, um Travis Kelce anzufeuern. Doch es war nicht nur ihr Outfit, das für Gesprächsstoff sorgte, sondern vor allem ihr Gesicht, das mit zarten, funkelnden Glitzerpunkten übersät war – strategisch platziert, um wie natürliche Sommersprossen zu wirken.

Taylor Swift macht Glitzer-Sommersprossen zum Beauty-Trend

Die Kameras waren natürlich sofort auf die Sängerin gerichtet, als sie das Arrowhead Stadium betrat. Die „Bad Blood“-Interpretin trug ein kariertes Korsett und einen passenden Minirock von Vivienne Westwood, den sie mit kniehohen Plateaustiefeln und einer herzförmigen Clutch kombinierte. Den Look rundete die 34-Jährige mit einer goldenen Halskette von Cartier und einem hohen Zopf ab.

© Getty Images ×

Erst bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass Taylor Swift ihre Wangen und ihren Nasenrücken mit Glitzer-Sommersprossen bestäubt hat. Die winzigen Glitzersteinchen waren silbern und golden und passten farblich perfekt zu ihrer kräftigen roten Lippe, dem Karo ihres Outfits und den Farben der Chiefs.

Stadion-Besuch mit ihrem Vater

© Getty Images ×

Auf der Tribüne des Arrowhead Stadium in Kansas City feuerte Swift dieses Mal die Kansas City Chiefs gemeinsam mit ihrem Vater Scott an und brachte beim Sieg gegen die New Orleans Saints ihrem Partner Travis Kelce erneut Glück. Solche gemeinsamen Auftritte könnten jedoch bald wieder zur Seltenheit werden, da ihre „Eras“-Tour am 18. Oktober in Miami weitergeht.

So einfach schminken Sie den funkelnden Trend-Look nach

Glitzer-Sommersprossen sind nicht völlig neu, doch Taylor Swift hat ihnen einen Frischekick verpasst. Egal, ob als Highlight für den nächsten Festival-Look oder als funkelndes Detail bei einem Taylor-Swift-Konzert: mit den Glitzer-Sommersprossen werden Sie garantiert zum Hingucker.

Die Umsetzung ist zudem ganz einfach: Verteilen Sie je nach Vorliebe etwas Glitzer auf Wangen und Nasenrücken. Um das Auftragen und Entfernen zu erleichtern, können Sie etwas Vaseline auf die gewünschten Stellen auftragen. Anschließend lassen sich die schimmernden Akzente ganz leicht mit einem Reinigungstuch abwischen.