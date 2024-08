Haustiere, Erdbeben, Anwesen: Taylor Swift in Zahlen

Noch nie war ein Popstar so erfolgreich wie Taylor Swift.

Die Swiftmania in Wien steuert auf ihren Höhepunkt zu: Taylor Swift gibt am Donnerstag ihr erstes von drei Wien-Konzerten und lässt über 190.000 Fans im Ernst-Happel-Stadion ausflippen. "The Eras“-Tour, mit der die Popikone seit März 2023 unterwegs ist und die noch bis Ende des Jahres läuft, ist schon jetzt die kommerziell erfolgreichste Tournee weltweit. Ein Rekord von vielen. Als Musikerin hat Taylor Swift so ziemlich alles erreicht. Wir blicken auf den Erfolg der Sängerin in Zahlen.

Taylor Swift: Ihr Erfolg in Zahlen

80 Milliarden Streams

... hat Taylor Swift derzeit auf Spotify. Ihr meist gestreamter Song ist "Cruel Summer", mit 2,353,131,640 Streams (August 2024).

1,3 Milliarden US-Dollar

... hat "Bloomberg" das private Vermögen der Sängerin beziffert. Ihr Vermögen hat sich Taylor Swift primär durch ihre Musik und ihre Tourneen erschaffen. Alleine ihre "Eras"-Tour setzt 1 Milliarde US-Dollar um - so viel wie keine andere Poptour zuvor.

© Getty Images ×

283 Millionen Instagram-Follower

... hat Taylor Swift auf der Social Media Plattform. 7,8 Millionen Likes bekommt sie durchschnittlich pro Instagram-Post.

152 Konzerte

… spielt Taylor Swift weltweit im Rahmen ihrer aktuellen Tour. Drei davon vom 8. bis 11. August in Wien.

© Getty Images ×

14 Grammys

… stehen in ihrem Regal, darunter vier für das Album des Jahres. Zusätzlich hat sie 40 American Music Awards (was keinem anderen Interpreten gelang), 39 Billboard Music Awards (die meisten für eine Sängerin), 23 MTV Video Music Awards und einen Emmy Award.

8 Anwesen

... kann die Sängerin ihr Eigen nennen. Taylor Swift hat eine beträchtliche Summe in Immobilien investiert, über 74 Millionen Euro soll die Immobilien-Sammlung der 34-Jährigen wert sein. Zu ihren Anwesen zählen Penthäuser in Nashville und New York City, zwei Villen in Los Angeles sowie ein Haus in London.

© Getty Images ×

3 Katzen

... besitzt sie, die sie liebevoll Meredith Grey, Benjamin Button und Olivia Benson nennt. Letztere ist mit rund 97 Millionen Dollar, unter anderem durch Auftritte in Werbefilmen, das drittreichste Haustier der Welt.

2,3 auf der Richterskala

... maßen US-Seismologen, als am 22. Juli 2023 70.000 Fans beim Konzert in Seattle zum Song „Shake It Off“ auf- und absprangen. Seitdem hat die Sängerin auch weitere "Swiftbeben" bei ihren Konzerten in Zürich, London und Co. ausgelöst.

© Getty Images ×

Einen Doktortitel

... hat Taylor Swift - ohne studiert zu haben. Im Mai 2022 wurde ihr von der New York University der Ehrendoktortitel in Kunstwissenschaften verliehen - und das, obwohl die 34-Jährige selbst nie an einer Universität studiert hat.