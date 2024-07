× Taylor-Swift-Syndrom: Konzert löst bei Fans Gedächtnisverlust aus

Derzeit tourt Taylor Swift mit ihrer "Eras"-Tour durch Deutschland. In weniger als zwei Wochen tritt sie auch in Wien auf. Allerdings klagen einige Fans nach ihren Konzerten über ein seltsame Nebenwirkung.

Monatelang fiebern Fans auf das Konzert ihrer Pop-Idole hin, geben viel Geld für die Tickets aus und sind aufgeregt, sie endlich live zu sehen. Doch nach dem Auftritt erinnern sie sich plötzlich an nichts. Klingt kurios? Ist es auch. Doch das Phänomen "Post-Konzert-Amnesie" tritt immer häufiger auf, unter anderem auch bei den neuesten Taylor Swift Konzerten.

© Getty Images ×

Taylor Swift Fans sind so begeistert, dass sie Konzert vergessen

Die US-amerikanische Sängerin ist seit letztem Jahr mit ihrer "Eras Tour" unterwegs. Zunächst gab sie Konzerte in ihrem Heimatland, bevor sie international auftrat. Schon nach den ersten Auftritten berichteten Fans, dass sie sich oft nur an Bruchstücke ihrer Bühnenauftritte erinnern konnten.

So erzählte etwa die 25-jährige Jenna Tocatlian aus New York von ihrem Besuch beim Taylor Swift Konzert im Gillette-Stadion in Massachusetts. Nach dem Konzert versuchte sie sich speziell an das Lied "Better Man" zu erinnern. "Ohne das fünfminütige Video, das mein Freund freundlicherweise aufgenommen hat, als ich mitgetanzt habe, würde ich wahrscheinlich jedem erzählen, dass es nie passiert ist", erzählte Tocatlian dem "Time"-Magazin. Die 25-Jährige ist damit nicht allein. Auf Internetplattformen wie Reddit berichten viele Fans, dass sie sich sogar an große Teile der Show nicht mehr erinnern können. Der Grund dafür liegt in neuropsychologischen Prozessen.

Gibt es die "Post-Konzert-Amnesie" wirklich?

Ja, sagt Ewan McNay, Professor am Fachbereich Psychologie an der State University of New York in Albany, gegenüber der "Times". "Es ist kein konzertspezifisches Phänomen - es kann immer dann auftreten, wenn man sich in einem hochemotionalen Zustand befindet", so der Experte. Ein anderes Beispiel sind Hochzeiten, manche können sich zum Beispiel nicht mehr an ihren Hochzeitstanz erinnern.

Was ist die "Post-Konzert-Amnesie"?

Das Phänomen einfach erklärt: Die "Post-Konzert-Amnesie" ist ein Syndrom, das das Gedächtnis durch die große Aufregung, die mit dem Erlebten einhergeht, beeinträchtigen kann. Menschen erinnern sich dabei zwar an Gefühle, jedoch nicht an das Gesehene.

Der Körper pumpt Glukose aus der Leber ins Blut, um das Gehirn mit Energie zu versorgen. Ohne Glukose kann der Mensch nicht denken, lernen, atmen oder laufen. Bei Aufregung, wie bei einem Taylor Swift Konzert, wird die Glukose jedoch für die Muskeln benötigt, nicht für die Gedächtnisbildung. Der Vagusnerv wird stimuliert und der Neurotransmitter Noradrenalin freigesetzt, wodurch emotionale Erinnerungen besonders lebendig und leichter speicherbar werden. McNay beschreibt diesen Prozess als ein umgekehrtes U: Ein bisschen Aufregung ist gut, zu viel ist schlecht. Koffein oder Alkohol verschlechtern die Gedächtnisbildung zusätzlich, da sie die Kurve weiter nach rechts verschieben.

© Getty Images ×

Die "Post-Konzert-Amnesie" scheint bei Taylor Swift Konzerten besonders häufig aufzutreten. Es ist unklar, ob dies nur daran liegt, dass mehr Menschen ihre Erlebnisse in sozialen Netzwerken teilen, oder ob der Popstar eine Extrem-Ausprägung des Phänomens auslöst. Fakt ist jedoch, dass Swift einen enormen Hype auslöst, der dazu führt, dass Menschen bereit sind, hohe Summen für Tickets auszugeben und sogar in andere Länder zu reisen. Sie versetzt die Welt also ganz klar in helle Aufregung.