Hier macht Sylvie Meis mit ihrem Sohn Urlaub

Das 44-jährige Beauty urlaubt derzeit mit ihrem Sohn. Dabei veröffentlichte sie auf Instagram Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Sohn Damian, 16, zeigen.

Die Ex-Frau des Ex-Fußballstars Raffael Van der Vaart ist seit September 2020 mit dem Künstler Niclas Castello verheiratet. Doch so groß die Liebe zu Castello auch sein mag, ein Mann wird immer einen ganz besonderen Platz in ihrem Herz haben. Nämlich ihr Sohn Damian. Im gemeinsamen Urlaub auf Saint-Tropez in Frankreich postete Sylvie Meis nun Bilder auf Instagram, die sie mit ihrem Sohn zeigen.

Diese Momente sind für Sylvie rar gesät, denn Sohn Damian wohnt seit August 2020 bei Papa Raffael in Dänemark, der seine Spielerkarriere beim Esbjerg fB ausklingen lässt. Unter dem Post von Meis steht geschrieben. "Mein Ein und Alles".

Die Kommentare unter dem Post sind durchwegs positiv. "Stolze Mama", "ihr seid so süß zusammen" oder "für immer Liebe", so ihre 1,4 Millionen Follower.