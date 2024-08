Zehn Nominierungen: Taylor Swift sprengt MTV Video Awards-Rekorde

Taylor Swift führt die Liste der MTV Video Music Awards 2024 an, mit zehn Nominierungen, einschließlich des begehrten Videos des Jahres für ihre Kollaboration "Fortnight".

Die frohe Kunde erreichte sie wohl in Wien - Taylor Swift soll ja bereits am Sonntag Nachmittag für ihre 3 Konzerte im Happel Stadion eingejettet sein. Bei uns gab's nun großen Grund zur Freude, denn am Montag wurden die Nominierungen für die MTV Video Awards verkündet und da übertrifft Taylor wieder alle: Zehn Nominierungen, darunter für das Video des Jahres mit "Fortnight", einer Kollaboration mit Post Malone, erhielt sie.

Swift hat in den letzten beiden Jahren den Hauptpreis, das Video des Jahres, gewonnen und insgesamt viermal diesen Preis erhalten. Sollte sie dieses Jahr erneut gewinnen, wäre sie die erste Künstlerin, die den Preis dreimal hintereinander und insgesamt fünfmal gewinnt. Ihre bisherigen Siege waren für "Anti-Hero" im letzten Jahr, "All Too Well: The Short Film" in 2022, "You Need to Calm Down" in 2019 und "Bad Blood" in 2015.

Die diesjährigen Nominierungen für das Video des Jahres umfassen neben Swift und Malone auch Ariana Grande mit "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)", Billie Eilishs "Lunch", Doja Cats "Paint the Town Red", Eminems "Houdini" und SZAs "Snooze".

Beste Regie

Taylor Swift ist außerdem die einzige Künstlerin, die für die beste Regie nominiert ist, da sie ihr eigenes Video "Fortnight" inszenierte. Weitere Nominierungen für Swift beinhalten Künstlerin des Jahres, Song des Jahres, beste Kollaboration, beste Pop, beste Kinematographie, bester Schnitt, beste visuelle Effekte und beste Artdirection.

Post Malone folgt Swift mit neun Nominierungen, hauptsächlich durch seine Zusammenarbeit mit ihr. Sabrina Carpenter, Eminem und Ariana Grande erhielten jeweils sechs Nominierungen. SZA und Megan Thee Stallion wurden fünfmal nominiert.

Veranstaltung in New York

Die MTV VMAs werden am 10. September um 20 Uhr ET/PT live aus der UBS Arena übertragen. Dies ist das erste Mal, dass die Veranstaltung in diesem New Yorker Veranstaltungsort stattfindet, nachdem sie in den letzten zwei Jahren im Prudential Center in New Jersey ausgerichtet wurde. Ein Moderator wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Fan-Voting in 15 Kategorien, einschließlich des Videos des Jahres, ist bis zum 30. August unter vote.mtv.com geöffnet. In der Kategorie bester neuer Künstler bleibt das Voting bis zur Live-Show am 10. September offen.

Taylor Swifts Erfolge bei den VMAs könnten durch die Ankündigung ihres Albums "Reputation (Taylor's Version)" während der Preisverleihung gekrönt werden, ähnlich wie sie 2022 ihr Album "Midnights" ankündigte.