× The Offspring liefern vor oe24-Konzert „Anti Valentinstags Hits“

Der 14. Februar ist der Tag der Liebe. Nur nicht für die Punker von The Offspring, die liefern dafür jetzt das witzige Online-Album “Anti-Valentine’s Day with The Offspring”. 16 Songs voll Herz-Schmerz als Einstimmung für das oe24-Konzert in Linz.

Am 24. Oktober holt oe24 die Punk-Legenden von The Offspring („Pretty Fly (for a White Guy)“) nach Linz. Zur Einstimmung für das Vollpower-Konzert in der TipsArena, bei dem man die Hit-CD „Supercharged" und die Chart-Stars von Simple Plan („Summer Paradise“) mit dabei hat, liefern Dexter Holland und Co. jetzt das witzige Online-Album “Anti-Valentine’s Day with The Offspring”.

Eine 16 Song starke Kollektion, mit der man das Liebesgesülze des 14. Februar mit traurigen Beziehungs-Songs wie „We Never Have Sex Anymore“, „Why Don’t You Get A Job” oder “All I Have Left is You” auf die Schippe nimmt. Auch mit pikanten Song-Zeilen wie “Meine Freundin, mein dummer Donut. Gestern Abend war ich auf einer Party. Aber drei Stunden später und nach sieben Shots Jägermeister war sie mit einem anderen Typen im Schlafzimmer.“

Neben den „Anti-Valentinstags-Hits“ gibt’s für The Offspring viel Grund zum Feiern: Mit dem 1998er Kracher „The Kids Aren't Alright“ hat man jüngst bei Spotify erneut die Milliarden-Marke geknackt. Dieses rare Kunststück gelang den Punkern ja schon im Frühjahr 2024 mit der 2008er Hymne „You’re Gonna Go Far Kid“.