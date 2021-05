Michael Liendl bleibt der Leitwolf

Nach den langen Verhandlungen herrscht endlich Klarheit: Michael Liendl hält auch nächste Saison dem WAC die Treue.

Michael Liendl hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist WAC bis 2022 verlängert. Das gaben die Kärntner am Freitag bekannt. Der aktuelle Kapitän der Wolfsberger brachte es bisher auf 177 Einsätze, 60 Tore und 75 Assists für den Club, nach 39 Bewerbspartien in dieser Saison hält der Regisseur bei 16 Treffern und 17 Vorlagen. Durch die Vertragsverlängerung geht Liendl in seine sechste Spielzeit beim WAC.

Der 35-Jährige war bereits 2012/13 und 2013/14 beim derzeitigen Tabellenfünften engagiert, ehe es ihn in die 2. deutsche Bundesliga (Fortuna Düsseldorf, TSV 1860 München) und in die niederländische Eredivisie (FC Twente Enschede) verschlug. Seit 2018/19 trägt er wieder das schwarz-weiße Trikot. Liendl zeigte sich mit seinem neuen Vertrag zufrieden. "Ich denke es ist für beide Seiten eine gute Entscheidung gewesen", meinte der Steirer.